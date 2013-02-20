Премьера спектакля по пьесе Джона Пристли «Инспектор пришел» в Камерном театре

Московский Государственный Камерный театр показал очередную премьеру — постановку новой пьесы Джона Пристли «Он пришел». Пьеса поставлена народным артистом республики А. Таировым и заслуженным артистом Л. Лукьяновым. На премьере присутствовали посол Великобритании в СССР сэр Арчибальд К. Керр, настоятель Кентерберийского собора доктор Хьюлетт Джонсон, М. М. Литвинов, И. М. Майский, председатель Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) В. С. Кеменов, представители советской и иностранной печати.
Главную роль (инспектора Гуля) сыграл П. Гайдебуров. В спектакле были заняты A. Миклашевская, Н. Чаплыгин, С. Ценин,
Г. Яниковский и молодая артистка Р. Ларина, которой была поручена одна из центральных ролей — Шейлы Берлинг. Спектакль оформил художник Е. Коваленко.
Репетиции пьесы Джона Пристли «Инспектор пришел» начались в мае 1945 года.
В газете «Советское искусство» от 25 мая 1945 года
сообщалось:
«— Новая пьеса популярного английского драматурга,
— сказал А. Таиров, — представляет, нам думается, значительный интерес для советского зрителя. Это — произведение, острое по мысли, глубокое по идее, виртуозное по драматургической форме. Хотя действие пьесы происходит 30 с лишним лет назад и замкнуто, как это часто бывает у Пристли, в стенах одной комнаты, она глубоко современна, масштабна и затрагивает проблемы, волнующие сегодня все человечество. Оригинальность и свежесть таланта Пристли, его умение строить сюжет и драматургическую структуру пьесы таковы, что он обладает способностью в судьбах членов одной семьи дать почувствовать судьбы больших социальных прослоек.
Сейчас, в свете споров о послевоенном устройстве, об обеспечении мира на земле, о чувстве ответственности каждого человека и каждого народа за судьбы человечества, тезис «неделимости мира» приобретает особую остроту. Пьеса Пристли, действие которой происходит в столовой провинциального дома преуспевающего английского промышленника, весенним вечером 1912 года, в острой драматургической форме поднимает эту большую проблему.
С точки зрения профессионально-драматургической пьеса « Инспектор пришел» представляет тем больший интерес для советского театра, что, помимо общепризнанного (и неоднократно отмечавшегося самим Пристли) влияния на его драматургию Чехова, здесь своеобразно преломилось плодотворное влияние еще одного великого русского драматурга — Гоголя.
Камерный театр, за свое тридцатилетие не раз обращавшийся к лучшим произведениям современной зарубежной драматургии (О'Нейл, Дос Пассос, Софи Тредуэлл, с большим увлечением начал работу над новой пьесой Пристли.»
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