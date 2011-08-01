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Театр на Малой Бронной. Открытие сезона

1 августа
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1 августа 2011
Театр на Малой Бронной открыл новый сезон 1 августа 2011 года спектаклем «Плутни Скапена».
До Нового года в Театре на Малой Бронной запланировано четыре премьеры.
В октябре - премьера спектакля по пьесе Жана Ануя «Коломба». Режиссер – Александр Назаров, в главных ролях: Вера Бабичева, Людмила Хмельницкая, Алена Ибрагимова, Александр Голубков и другие.
Александр Назаров о «Коломбе»: «Это спектакль, который мог бы нарисовать французский художник Тулуз-Лотрек. На мой взгляд и на взгляд художника Ларисы Ломакиной, связь между пьесой и работами Лотрека очевидна. Мы старались передать гротеск и сарказм, фантастический натурализм этого художника. Это подглядывание за жизнью, жанровая картинка».
В ноябре режиссер Павел Сафонов представил комедию Мольера «Тартюф». В ролях – звезды: Виктор Сухоруков, Александр Самойленко, Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова.
Павел Сафонов о «Тартюфе»: «Люди всегда пытаются отыскать что-то или кого-то, кто был бы достоин любви и поклонения, в кого можно было бы верить. В этом заключена наша надежда на то, что жизнь, со всеми с ее удачами и потерями, приобретениями и утратами, не бессмысленна, раз есть кто-то лучше нас, раз есть то, ради чего стоит жить. Когда этим кем-то оказывается Тартюф – это комедия! Когда этим кем-то оказывается Тартюф – это и трагедия!
В итоге смыслом жизни становятся наши близкие. Именно вера в них делает нас сильнее. Именно они – вечность. В общем, мне хочется вдохнуть в прекрасную, смешную, абсурдную пьесу Мольера нашу жизнь, такую разную и непростую, с ее страстями, одержимостью и мечтами».
В декабре Театр на Малой Бронной продолжил традицию бенефисов: великая пьеса Шекспира «Буря» в постановке Игоря Древалева появилась на сцене Театра на Малой Бронной впервые, спектакль стал подарком к 80-летнему юбилею Льва Дурова, который исполнил в «Буре» главную роль — вершителя судеб, волшебника Просперо.
А в самом начале сезона, в сентябре, зрителей Театра на Малой Бронной ждала двойная премьера: «Палата № 6» режиссера Артемия Николаева и открытие Молодежной студии театра.
Студия сложилась из нескольких курсов Мастерской Сергея Голомазова в РАТИ, а также из нескольких студенческих спектаклях, имевших успех у зрителя, но по разным причинам не нашедших своей площадки.

Театр на Малой Бронной
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персоны
Жан АнуйВера БабичеваСергей ГоломазовАлександр ГолубковЛев ДуровАлёна ИбрагимоваЛариса ЛомакинаОльга ЛомоносоваАлександр Назаров (II)Александр СамойленкоПавел СафоновАгриппина СтекловаВиктор СухоруковЛюдмила Хмельницкая
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