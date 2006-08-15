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В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин

15 августа
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15 августа 2006
Драматический театр им. К.С. Станиславского открывает новый сезон многолетним хитом - "Мужской род, единственное число" с Владмиром Кореневым в главной роли. Публика в очередной раз сможет повеселиться над похождениями пожилого трансвестита - полковника американской армии, который вдруг вспомнил, что когда-то был чьей-то мамой.
А 18 августа зрители смогут увидеть спектакль "Евграф, искатель приключений" (А.Файко) в постановке Татьяны Ахрамковой, это ее первая работа в качестве худрука Театра им. Станиславского. У этой пьесы (1926 год) известной сценической жизни не было, ставили "Евграфа" в МХАТе втором и без особого успеха ( играли Серафима Бирман, Софья Гиацинтова, Иван Берсенев).
В главной роли - Евгений Самарин. Его герой - Евграф из деревни Ползунки - влюбляется в циркачку-немку (Ирина Гринева), вступает в преступный сговор с местным бандитом и в конце концов убивает богатого коммерсанта.
Будем надеяться, что режиссерская работа Татьяны Ахрамковой станет первым шагом к выходу Театра им. Станиславского из полосы тотального невезения.
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В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин фотографии
В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин фотографии
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