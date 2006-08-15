Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком.

Театр на Малой Бронной 15 августа открывает новый сезон премьерным спектаклем "Подводная лодка в степях Украины" ( режиссер Алексей Литвин).

Спектакль не о подводниках и не о журналистах — он обо всех нас. Ложь и цинизм СМИ, проблемы войны и мира, вероятность и близость атомной катастрофы — все это только фон пьесы, на котором постепенно проступают черты трех женщин, оказавшихся лицом к лицу с Бедой, и пытающихся осознать новую реальность.

В ролях - Александр Никулин, Дарья Лузина, Анастасия Макеева, Никита Салопин.

В Театре на Малой Бронной в новом сезоне не только новые спектакли, но и новый худрук - с 1 августа 2006 года Леонид Трушкин приступит к исполнению обязанностей художественного руководителя Театра на Малой Бронной. В 1989 году Трушкин создал первую в постсоветской России частную антрепризу, которую назвал "Театр Антона Чехова" (спектакли "Сирано де Бержерак", "Чествование", "Гамлет", "Ужин с дураком", "Цена" и другие).

По слухам, Трушкин намерен совмещать руководство двумя театрами.