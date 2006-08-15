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Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком.

15 августа
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Театральная хроника >>
15 августа 2006
Театр на Малой Бронной 15 августа открывает новый сезон премьерным спектаклем "Подводная лодка в степях Украины" ( режиссер Алексей Литвин).
Спектакль не о подводниках и не о журналистах — он обо всех нас. Ложь и цинизм СМИ, проблемы войны и мира, вероятность и близость атомной катастрофы — все это только фон пьесы, на котором постепенно проступают черты трех женщин, оказавшихся лицом к лицу с Бедой, и пытающихся осознать новую реальность.
В ролях - Александр Никулин, Дарья Лузина, Анастасия Макеева, Никита Салопин.
В Театре на Малой Бронной в новом сезоне не только новые спектакли, но и новый худрук - с 1 августа 2006 года Леонид Трушкин приступит к исполнению обязанностей художественного руководителя Театра на Малой Бронной. В 1989 году Трушкин создал первую в постсоветской России частную антрепризу, которую назвал "Театр Антона Чехова" (спектакли "Сирано де Бержерак", "Чествование", "Гамлет", "Ужин с дураком", "Цена" и другие).
По слухам, Трушкин намерен совмещать руководство двумя театрами.
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персоны
Дарья ЛузинаАнастасия МакееваАлександр НикулинНикита Салопин

фотографии >>
Подводная лодка на Малой Бронной или в новый сезон - с новым худруком. фотографии
Сцена из спектакля "Подводная лодка в степях Украины"
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«Наивно? Очень»

«Наивно? Очень»

Актеры РАМТа помогают Центру социальной адаптации и профессиональной подготовки, называемого также «Особые мастерские».
10 комментариев
Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.

Но, впрочем, раз вы ещё на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы.

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