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О подборе и выдвижении кадров в искусстве

17 августа
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17 августа 1942
Докладная записка управления пропаганды и агитации (в сокращении) ЦК ВКП(б) А.А.Андрееву, Г.М.Маленкову, А.С.Щербакову.
Отсутствие правильной и твердой партийной линии в деле развития советского искусства в Комитете по делам искусств при СНК СССР и имеющийся самотек в работе учреждений искусства привели к извращениям политики партии в деле подбора, выдвижения и воспитания руководящего состава учреждений искусства, а также вокалистов, музыкантов, режиссеров, критиков и поставили наши театры и музыкальные учреждения в крайне тяжелое положение. В течение ряда лет во всех отраслях искусства извращалась национальная политика партии.

В управлениях Комитета по делам искусств и во главе учреждений русского искусства оказались нерусские люди, преимущественно евреи. В частности, в Комитете по делам искусств руководящие должности занимают: Фалковский, Владимирский, Плоткин, Шлифштейн, Гольцман и другие евреи.

В Большом театре Союза ССР, являющемся центром великой русской музыкальной культуры и оперного искусства СССР, руководящий состав целиком нерусский.
Такая же картина и в Московской государственной консерватории, где директор - Гольденвейзер, а его заместитель - Столяров (еврей). Все основные кафедры консерватории возглавляют евреи Цейтлин, Ямпольский, Дорнилак, Гедике, Пекилес, Файберг. В Ленинградской государственной консерватории: зам.директора - Островский, руководители кафедр - Штейнберг, Эйдлин, Гинзбург.

Не случайно, что в консерваториях учащимся не прививается любовь к русской музыке, русской народной песне и большинство наших известных музыкантов и вокалистов: Ойстрах, Э. Гилельс, Флиэрр, Л. Гилельс, Гинзбург, Фихтенгольц, Пантофель-Нерецкая имеют в своем репертуаре главным образом произведения западноевропейских композиторов. С санкции Комитета по делам искусств во время войны ликвидированы оркестры русских народных инструментов в Москве и Ленинграде.
Во главе отделов литературы и искусства центральных газет также много евреев.
Учитывая изложенное, Управление пропаганды и агитации считает необходимым рекомендовать Комитету по делам искусств следующее:
- разработать мероприятия по подготовке и выдвижению русских кадров;
- произвести уже сейчас частичное обновление руководящих кадров в ряде учреждений искусства.

Нач.Упр.пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Александров
Зав. отд.культ.просвет.учр. Т. Зуева
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№ 1
Евгений Пономарёв (Кривой Рог)   15.05.2015 - 19:19
Текст неполный. Практически весь фактический материал ... ( примеры,фамилии,учреждения и т.д.) опущен. Я очень даже не антисемит ( знающие меня лично подтвердят ). Но подтасовку... читать далее>>
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