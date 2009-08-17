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В Москве - новый фестиваль для лиц с ограниченными возможностями!

17 августа
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17 августа 2009
В Москве - новый фестиваль для лиц с ограниченными возможностями!
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года молодежи проводит на базе Московского государственного социально-гуманитарного института (МГСГИ) «Международный фестиваль народного творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья» с 20 по 23 августа 2009 года.
Фестиваль проводится впервые. Для участия в Фестивале приглашены лица с ограниченными физическими возможностями здоровья, представители молодежных организаций России и стран зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины; городов: Петербурга, Бологое, Новороссийска, Ржева, Рязани, Ейска; областей: Рязанской, Кировской, Тверской, Тамбовской, Липецкой, Калининградской; Краев: Алтайского, Краснодарского; Зубцовского района и др., деятельность которых направлена на работу с молодыми людьми с ограниченными физическими возможностями здоровья, в возрасте от 14 до 30 лет.
Основной целью проведения Фестиваля является обмен опытом работы по вопросам достижения более высокого уровня социальной защиты и интеграции молодых людей с физическими недостатками, выявление творчески одаренных лиц с ограниченными возможностями здоровья, активизация деятельности государственных и общественных организаций, оказывающих помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Задачей Фестиваля является повышение эффективности реализации проектного направления «Шаг навстречу» в рамках Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации; социальная адаптация через вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества; развитие и популяризация среди молодежи безбарьерной среды, дающей реализацию равных возможностей; установление и расширение международного партнерства в реализации творческих способностей, направленных на поддержку молодых людей с ограничениями здоровья.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1. Вокальное, инструментальное исполнение
2. Декоративно-прикладное творчество
3. Танцевальное исполнение (по различным направлениям и стилям танца)
4. Художественное творчество (живопись, портрет, графика, фотоискусство)
5. Актерское мастерство (театральные постановки, авторское чтение)
Оценка жюри и награждение участников:
Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из числа профессионалов в своих жанрах. Жюри имеет право: оценивать выступления участников на конкурсных выступлениях; коллегиально определять результаты конкурсной программы Фестиваля по итогам выступления участников.
Все участники заключительного концерта Фестиваля награждаются сувенирами.
Подробная информация о Фестивале на сайте МГСГИ
ЖДЕМ ВАС!
На Церемонии Открытия Фестиваля - 21 августа в 11.00
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49,
В Московском государственном социально-гуманитарном институте
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№ 3
Екатерина Визгалова (Москва)   22.08.2009 - 00:06
Уважаемая Светлана Юрьевна, к сожалению, не мы проводим этот конкурс. Наш сайт - это средство массовой информации, электронная газета, обозревающая культурные события. Чтобы поучаствовать в конкурсе, Вам... читать далее>>
№ 1
Ромахина Светлана Юрьевна (Москва)   20.08.2009 - 21:12
Здравствуйте! Меня зовут Светлана Ромахина. Я инвалид 1-ой группы. Рисую картины более 15 лет. Вот мой сайт - http://romahina-05.narod.ru/index.html В нём, написано всё обо мне, и выставлены фото... читать далее>>
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Приезжайте в институт к 11 утра завтра, возможно, ваши работы запишут на конкурс.
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