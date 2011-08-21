«Синематографъ». Гастроли

Театр слабослышащих актеров «Синематографъ»
в сентябре отправляется в гастрольный тур по России.
Это стало возможным после того, как Министерство Культуры выделило театру грант на гастроли. Благодаря этому, администрация «Синематографа»
сможет оплатить дорогу и провоз декораций.
Еще в январе в официальной группе театра в социальной сети «Вконтакте»
появилось обращение директора «Синематографа»
Ирины Кучеренко к пользователям Интернет с просьбой, чтобы они посодействовали организации гастролей у себя в родных городах. Театру требовались залы для показа спектаклей, места для проживания и помощь с продажей билетов.
Гастрольный тур был запланирован по таким городам, как Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Челябинск и Екатеринбург, но, как и следовало ожидать, на просьбу откликнулись жители и из других районов. Звали в Хабаровск, Волгоград, Пермь...
В Перми даже назначили дату проведения гастролей (14,15 и 16 октября) и заверили в Министерстве Культуры Пермского края, что все будет хорошо. Но в самый последний момент инициатору гастролей в этом городе сообщили, что у администрации не осталось больше денег и они не смогут принять театр в этом году...
И все же гастроли состоятся.
Начались они еще в мае, когда «Синематографъ»
выступил с «Вдовами»
в Санкт-Петербурге. А 11-13 сентября театр привезет в Екатеринбург три спектакля: «Пошли мне, Господь, второго»
, «Le Petit Cafe»
и «Алиса в Стране чудес»
. Последний из них является премьерой, ну а про первые два вы уже наслышаны. Все спектакли пройдут в театре «Щелкунчик»
. Цена билетов, которые можно будет приобрести в городских театральных кассах Екатеринбурга, - до 500 рублей.
Чтобы подготовить зрителей и прессу к необычному зрелищу, актер театра Алексей Знаменский
вместе с Ириной Кучеренко
дали пресс-конференцию в бальном зале «Щелкунчика»
.
Беседа с журналистами началась в духе театра «Синематографъ»
. В зале погас свет, и Алексей
под хронику Великой Отечественной исполнил жестами песню Владимира Высоцкого
, чем мгновенно покорил представителей прессы и гостей.
Впрочем, актер покорил не только всех присутствовавших в зале, но и своих знаменитых земляков (Алексей
родом из Екатеринбурга): главного режиссера театра «Мир на ладони» Марину Крашенинникову
и драматурга Николая Коляду
. Оба вместе с Алексеем
и Ириной
отвечали на вопросы журналистов.
Как известно, официального названия у театра нет, как нет и официального статуса. «Синематографъ»
считается социальным театром и живёт за счёт своих выступлений, грантов и субсидий. Чиновники отказываются признавать его актеров профессионалами только лишь на основании того, что у них ограниченные возможности по слуху. И это несмотря на то, что у Алексея
, например, уже два высших образования, а у остальных за плечами Государственный Специализированный Институт Искусств
...
Во время пресс-конференции Алексей
и Ирина
рассказали о дальнейших планах театра, о премьерном спектакле «Алиса в Стране чудес»
и о трудностях, связанных с гастролями. После Екатеринбурга театр отправится в Челябинск (14-16 сентября), а затем в Казань, Новосибирск и... Пермь. Гастрольный тур, предположительно, продлится до декабря, и нам хочется пожелать этой замечательной труппе удачи и хорошей дороги!
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