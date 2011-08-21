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«Синематографъ». Гастроли

21 августа
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21 августа 2011
«Синематографъ». Гастроли
Театр слабослышащих актеров «Синематографъ» в сентябре отправляется в гастрольный тур по России.
Это стало возможным после того, как Министерство Культуры выделило театру грант на гастроли. Благодаря этому, администрация «Синематографа» сможет оплатить дорогу и провоз декораций.
Еще в январе в официальной группе театра в социальной сети «Вконтакте» появилось обращение директора «Синематографа» Ирины Кучеренко к пользователям Интернет с просьбой, чтобы они посодействовали организации гастролей у себя в родных городах. Театру требовались залы для показа спектаклей, места для проживания и помощь с продажей билетов.
Гастрольный тур был запланирован по таким городам, как Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Челябинск и Екатеринбург, но, как и следовало ожидать, на просьбу откликнулись жители и из других районов. Звали в Хабаровск, Волгоград, Пермь...
В Перми даже назначили дату проведения гастролей (14,15 и 16 октября) и заверили в Министерстве Культуры Пермского края, что все будет хорошо. Но в самый последний момент инициатору гастролей в этом городе сообщили, что у администрации не осталось больше денег и они не смогут принять театр в этом году...
И все же гастроли состоятся.
Начались они еще в мае, когда «Синематографъ» выступил с «Вдовами» в Санкт-Петербурге. А 11-13 сентября театр привезет в Екатеринбург три спектакля: «Пошли мне, Господь, второго», «Le Petit Cafe» и «Алиса в Стране чудес». Последний из них является премьерой, ну а про первые два вы уже наслышаны. Все спектакли пройдут в театре «Щелкунчик». Цена билетов, которые можно будет приобрести в городских театральных кассах Екатеринбурга, - до 500 рублей.
Чтобы подготовить зрителей и прессу к необычному зрелищу, актер театра Алексей Знаменский вместе с Ириной Кучеренко дали пресс-конференцию в бальном зале «Щелкунчика».
Беседа с журналистами началась в духе театра «Синематографъ». В зале погас свет, и Алексей под хронику Великой Отечественной исполнил жестами песню Владимира Высоцкого, чем мгновенно покорил представителей прессы и гостей.
Впрочем, актер покорил не только всех присутствовавших в зале, но и своих знаменитых земляков (Алексей родом из Екатеринбурга): главного режиссера театра «Мир на ладони» Марину Крашенинникову и драматурга Николая Коляду. Оба вместе с Алексеем и Ириной отвечали на вопросы журналистов.
Как известно, официального названия у театра нет, как нет и официального статуса. «Синематографъ» считается социальным театром и живёт за счёт своих выступлений, грантов и субсидий. Чиновники отказываются признавать его актеров профессионалами только лишь на основании того, что у них ограниченные возможности по слуху. И это несмотря на то, что у Алексея, например, уже два высших образования, а у остальных за плечами Государственный Специализированный Институт Искусств...
Во время пресс-конференции Алексей и Ирина рассказали о дальнейших планах театра, о премьерном спектакле «Алиса в Стране чудес» и о трудностях, связанных с гастролями. После Екатеринбурга театр отправится в Челябинск (14-16 сентября), а затем в Казань, Новосибирск и... Пермь. Гастрольный тур, предположительно, продлится до декабря, и нам хочется пожелать этой замечательной труппе удачи и хорошей дороги!

Макс Милиан
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№ 2
barbitomakus (С-Петербург)   31.03.2012 - 03:16
Cпасибо,что есть такой замечательный Театр! читать далее>>
№ 1
barbitomakus (С-Петербург)   27.12.2011 - 19:29
Очень не многим в наше противоречивое время удается так интерес но и творчески жить ,работать!Хочу пожелать всему замечательному театру всему его коллективу в новом 2012году сил,новых побед на сцене,здоровья... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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