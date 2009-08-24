В театре «Et Cetera» - 17-й театральный сезон!

Первая премьера нового, 17-го, сезона в театре «Et Cetera»
под руководством Александра Калягина
состоится в конце октября – это будет спектакль по повести Александра Куприна «Олеся»
. Автор инсценировки и режиссер – Галина Полищук (Латвия), художник – Виктор Шилькрот. Работа над спектаклем началась уже весной, а с 18 августа после летнего перерыва вся творческая команда вновь приступит к репетициям.
Известно также, что у труппы «Et Cetera»
впереди работа с Робертом Стуруа
и Александром Морфовым
. Имена этих режиссеров уже не раз появлялись на афише театра, с ними связаны такие знаковые спектакли, как «Шейлок»
У. Шекспира и «Последняя лента Крэппа»
С. Беккета, «Дон Кихот»
А. Морфова (по роману Мигеля де Сервантеса) и «Король Убю»
А. Жарри.
6 сентября «Et Cetera»
выезжает в Ереван, где ему предоставлена честь открыть Международный шекспировский фестиваль спектаклем «Шейлок»
. Ереванские зрители увидят еще один спектакль театра – «Король Убю»
, который будет показан тоже в рамках фестиваля.
Для московских зрителей театр «Et Cetera»
откроет сезон мюзиклом Мела Брукса «Продюсеры»
– нашумевшей премьерой прошлого сезона. Увидеть «шоу масштабнее и эффектнее бродвейского»
, как написала о «Продюсерах»
«Российская газета», можно будет 24, 25, 26, 27 сентября.
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