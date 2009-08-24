В театре «Et Cetera» - 17-й театральный сезон!

анонс

Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.

3 февраля 1935

Премьера «Египетских ночей»

В феврале 1935 года состоялась премьера «Египетских ночей» - сценической композиции А. Я. Таирова по В. Шоу, А. С. Пушкину, В. Шекспиру.