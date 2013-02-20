Декрет СНК РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела»

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела»

1. Для урегулирования всего театрального дела России учреждается Центральный Комитет (Центротеатр) при Народном Комиссариате по Просвещению.

2. Театральный Отдел является исполнительным аппаратом Центротеатра.

Отдел Государственных театров включается в Театральный Отдел Народного Комиссариата Просвещения.

3. Высшее руководство всеми театрами, как государственными, так и принадлежащими отдельным ведомствам (военному, кооперативам, Советам Депутатов и т.п.), объединяется в Центротеатре.

4. Всякое театральное имущество (здания, реквизит), в виду представляемой им культурной ценности, объявляется национальным имуществом.

5. Со дня опубликования декрета воспрещается кому бы то ни было вывоз заграницу, уничтожение, обесценение или продажа театрального имущества без разрешения на то Центротеатра для театров, имеющих общегосударственное значение, и для театров, имеющих местное значение - Отделов Народного Образования.

6. Установление цен на места в зрительном зале определяется Центротеатром, по соглашению с коллегией Народного Комиссариата по Просвещению и Народного Комиссариата Финансов, на основании заключения местных Отделов Народного Образования.

7. Постановления Центротеатра, касающиеся платы за места, обязательны для всех театров России.

8. Театральное имущество (здания, костюмы, реквизит) передается Центротеатром в пользование художественным коллективам (обществам, ассоциациям, кружкам), имеющим или желающим иметь театры, и артистическим труппам на определенных началах.

Примечание. Личное театральное имущество артистов театра, эстрады и цирка не подлежат национализации, а остается собственностью театральных, цирковых и эстрадных артистов, с тем, однако, чтобы в случае продажи такового имущества правом преимущественной покупки пользовалось государство или местные Советы.

9. Театры, признаваемые полезными и художественными, разделяются на несколько категорий, при чем все они субсидируется государством, согласно представляемой смете, в размерах, дающих им возможность функционировать при утвержденных государством ставках за труд и ценах на места.

10. Театры, культурная ценность которых признается Центротеатром, а относительно местных театров - им же по представлению и отзыву местных Советов Депутатов, и которые находятся в руках зарекомендовавших себя и устойчивых коллективов (будь то поддерживающие театры культурно-просветительные и другие общества, ассоциации и кружки, труппы или художественно-трудовые коллективы), признаются автономными.

11. Театры автономные дают ежегодный отчет Центротеатру, как о художественной, так и о материальной жизни за год.

12. Автономные театры подлежат с финансовой стороны ревизиям Государственного Контроля.

13. Центротеатр может проверить показания правлений автономных театров как через органы Государственного Контроля, так и через собственную инспекцию.

14. Центротеатр имеет право давать автономным театрам известные указания репертуарного характера, в направлении приближения театра к народным массам и их социалистическому идеалу, без нарушения художественной ценности театра.

15. Автономия может быть отнята после того, как она признана, только коллегией Народного Комиссариата по Просвещению, по представлению Центротеатра.

16. Театры, находившиеся в распоряжении частных антрепренеров или организаций, не гарантирующих высокого культурного уровня, или, наконец, трупп, вновь составленных и не имеющих определенной физиономии, пользуются предоставленным им национальным театральным имуществом, при условии включения в их правления представителей местного отдела народного образования, если дело идет о театре местного значения, и Центротеатра, если дело идет о театре, долженствующем иметь значение государственное.

Примечание: Распределение билетов как на платные, так и на бесплатные спектакли, предоставляется регулировать местному Исполнительному Комитету, по соглашению с местным советом профессиональных союзов, а в Москве - Центротеатру, Московскому Совету и Всероссийскому Совету профессиональных союзов.

17. Количество лиц по назначению в правлении таких театров определяется Центротеатром, по представлению местных Советов Депутатов, при чем, однако, представительство художественно-трудового коллектива театра и местного профессионального союза работников искусств является обязательным.

18. Для театров неавтономных обязательными являются не только вышеуказанные распоряжения Центротеатра, но также административные и художественные.

19. Стремясь к усилению художественной самодеятельности, Центротеатр переводит в разряд автономных все театры, художественный коллектив которых достаточно окреп.

20. Театры, организуемые самим Центротеатром для проведения в жизнь того типа спектаклей, которые, по мнению Центротеатра, наиболее необходимы народным массам, а также Государственные и Советские студии такого типа, администрируются на тех же началах, как и неавтономные театры, и равным образом переводятся в разряд автономных после известного стажа, длительность которого определяется Центротеатром.

21. Так называемые Государственные театры, т.е. Большой и Малый в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский в Петрограде, управляются на основании тех положений, которые приняты для управления ими соответственным уложением.

22. Все права, какими пользовался по отношению к Государственным театрам, согласно этому уложению, Народный Комиссариат по Просвещению через отдел государственных театров, остаются за ним и проводятся им в жизнь через Центротеатр.

23. Цирки, как предприятия, с одной стороны, доходные, с другой стороны, демократические по посещающей их публике и особенно нуждающиеся в очищении от нездоровых элементов и в художественном подъеме их программ, а также всякого рода эстрады администрируются наравне с неавтономными театрами.

24. Народные гулянья, не организуемые непосредственно Советской властью, могут получать субсидирование, в каковом случае они подчиняются административным и художественным указаниям Центротеатра или местных Отделов Народного Образования.

25. Порядок субсидирования театров будет особо выработан Центротеатром по соглашению с Народными Комиссариатом Финансов и Государственного Контроля.

26. При назначении субсидии театрам, Центротеатр сообразуется как с финансовой стороной театрального предприятия, так в особенности с художественными достоинствами труппы и общей полезностью направления театра.

27. Состав Центротеатра:

1) Председателем Центротеатра является Народный Комиссар по Просвещению.

2) Заместителем председателя является лицо, назначенное коллегией Народного Комиссариата по Просвещению.

3) Коллегия Центротеатра, помимо председателя и заместителя председателя, состоит из десяти членов, из коих: 7 назначаются коллегией Народного Комиссариата по Просвещению и 3 избираются Всероссийским советом профессиональных союзов.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)

Народный Комиссар по Просвещению А.Луначарский

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров В.Бонч-Бруевич

Секретарь Совета Народных Комиссаров Л.Фотиева