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250-летие русского драматического театра

30 августа
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30 августа 2006
30 августа 2006 года исполняется 250 лет со дня подписания императрицей Елизаветой Высочайшего Указа об учреждении русского государственного общедоступного театра, который положил начало государственной политики России в области театрального искусства. Этот день, по праву, считается днем рождения Александринского театра. Юбилейные торжества начались с самого утра. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир с благословения Патриарха Всея Руси Алексия II освятил здание театра, открывшееся после реконструкции-реставрации. В Мраморном дворце открылась выставка "Театр прославленных мастеров", посвященная истории становления первого российского театра.
Празднование продолжает Торжественная церемония открытия исторического здания Александринского театра. В представлении, сочиненном режиссером Андреем Могучим, художником Александром Шишкиным и композитором Леонидом Десятниковым, принимают участие артисты Александринского театра, Данс-проект "неОДНОвредные ТанцЫ", Алексей Гориболь и ансамбль солистов, Духовой оркестр Военно-морской академии п/у Д.Мисюры, Роговая капелла п/у С.Песчанского.
По окончании церемонии состоится открытие "Музея русской драмы". Восемь музейных залов, расположеные в бывшей прогулочной галерее третьего яруса, будут открыты для посетителей в дневное время до начала спектаклей.

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