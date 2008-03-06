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Освящение и открытие Иркутского театра

30 августа
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30 августа 1897
"30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова. На призыв Горемыкина о пожертвованиях на новый театр поступило денег от Я.А. Немчинова 30 тыс. , И.М. Сибирякова 30 тыс., Ю.И. и В.П. Базановых 25 тыс., П.А. Сиверса 25 тыс., Я.А. Немчинова 5 тыс. , А.М. Сибирякова 5 тыс., Н.Л. Родионова 5 тыс., А.К. Трапезникова 2 тыс., Е.И. Голдобина 3 тыс., В.Ф. Колыгина и С.И. Тельных по 2 тыс., А.И. Громовой, А.Ф. Второва, А.И. Шанявского 1 тыс., А.П. Пятидесятникова, Ф.И. Пахолкова по 500 руб., И.А. Мыльникова и И.Я. Чурина по 300 р., всего 141600 р."
Первым спектаклем, сыгранным на сцене театра 31 августа 1897 года был "Ревизор" Н.В.Гоголя.

Источник: сайт Иркутской епархии
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