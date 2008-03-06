Освящение и открытие Иркутского театра

анонс

2-4 апреля в рамках фестиваля Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева сыграет спектакли «Зеленая зона», «Взрослая дочь молодого человека» и «Дочки-матери».

4 марта 2009

Вручение "Золотой маски"

В Москве в музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". Открыл торжество оркестр под управлением Валерия Гергиева.