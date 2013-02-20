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Театр умер... Да здравствует театр!

9 августа
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9 августа 1950
В августе 1937 года приказом Комитета по делам искусств были слиты воедино два эстетически несовместимых коллектива: таировский Камерный театр и Реалистический театр Охлопкова. Формально главным оставался Таиров, но – два медведя в одной берлоге?!.Коллектив единомышленников распадался на глазах. Таиров попытался начать работать над оперой «Евгений Онегин», но по приказу свыше работа была запрещена.
В 1939 году Камерный театр был сослан на дальний Восток, «поближе к народу». Играли в провинциальных театрах, в воинских частях, давали шефские концерты. И так почти год. Вернувшись в Москву, Александр Таиров в 1940 году поставил свой последний шедевр – «Мадам Бовари» по Флоберу.
В годы войны Камерный театр работал в эвакуации в Барнауле. Война кончилась – но работать стало еще тяжелее. Таиров дважды обращался к Ворошилову с просьбой восстановить театр в первозданном виде. Вместо ответа началось «обследование Камерного театра» Московским комитетом партии, а 19 мая 1949 года на заседании Комитета фактически решилась судьба Камерного театра - 27 мая был подписан приказ об освобождении Таирова от работы.
29 мая 1949 года, на спектакле «Адриенна Лекуврер» в последний раз поднялся и опустился занавес Камерного театра.

9 августа 1950 года Камерный театр был переименован в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина. От Камерного театра остались одни желтые листки воспоминаний.

Источник - "Вечерняя Москва" № 120 (24165) от 6 июля 2005 года.
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