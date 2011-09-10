В Театре.doc 10 – 18 сентября прошел фестиваль молодой драматургии «Любимовка». С каждым годом на конкурс присылается все больше пьес (в 2011 году их было больше 300), и «Любимовка» представила новые имена, на которые стоило обратить внимание.

В конкурсной программе было показано 16 пьес. На фестиваль из разных городов страны приехали авторы, уже участвовавшие в «Любимовке» (Ярослава Пулинович, Андрей Стадников, Нина Беленицкая, Любовь Мульменко, Мария Зелинская, Ольга Стрижак, Марина Крапивина), и те, кто на «Любимовке» впервые (Дмитрий Богославский, Анастасия Осанкина, Любовь Гварамадзе, Наталья Антонова, Екатерина Васильева, Андрей Филиппов).

Читки делали опытные режиссеры, такие как Владимир Агеев и Михаил Угаров, и дебютанты, среди которых Никита Рак, Вячеслав Чеботарь, Андрей Цисарук.

Ридерами, отбиравшими пьесы для участия в фестивале, были девять драматургов и театральных критиков разных поколений – Светлана Щагина, Мария Зелинская, Ксения Аитова, Кристина Матвиенко, Александр Родионов, Александр Вислов, Вадим Леванов, Елена Ковальская, Анна Афанасьева.

Помимо конкурсных пьес в программу вошли пьесы, которые счел нужным представить на фестивале оргкомитет «Любимовки». Среди них - новые пьесы известных авторов Вадима Леванова, Вячеслава Дурненкова, Натальи Ворожбит, Наталии Мошиной.

«Аляску» талантливого молодого мексиканского автора Хибрана Рамиреса Портелы ставит Михаил Угаров, пьеса переводится специально для «Любимовки».

В проекте «Редколлегия» было продемонстрировано, что может представлять из себя работа автора над пьесой. Андрей Стадников работал над своей пьесой «Офелия» в ходе фестиваля под руководством двух тьюторов – драматурга Елены Греминой и режиссера Кати Шагаловой. Его пьеса была представлена дважды: в первоначальном варианте - 10 сентября, и финальном варианте - 18 сентября.

Театр.doc представил проекты будущего сезона - «Разговоры на кухне за два дня до ареста» Сергея Соколова, по материалам расследования убийства Станислава Маркелова и «Двое в твоем доме», о домашнем аресте белорусского поэта Владимира Некляева.

«Американская пьеса по-русски». Параллельно с фестивалем проходила лаборатория перевода и адаптации зарубежной пьесы. Лаборатория входит в совместный проект «Американская пьеса по-русски», которую провели Центр развития пьесы LARK (Нью-Йорк) и фестиваль «Любимовка» при поддержке Посольства США и Центра драматургии и режиссуры А..Казанцева и М.Рощина.

16 сентября в Центре драматургии и режиссуры («Сцена на Беговой») были показаны три современные американские пьесы, над переводами которых в дни фестиваля велась коллективная работа. В работе над каждой пьесой принимала участие большая группа – автор, переводчик, режиссер и группа актеров, российский драматург.

По окончании московской лаборатории, во второй половине сентября, пьесы были представлены в Екатеринбурге, в Московском Центре драматургии и режиссуры и в Перми - на фестивале «Текстура». Первым событием проекта было представление пьесы «Вершина горы» американки Катори Холл в программе «Новая пьеса» фестиваля «Золотая маска» в марте 2011 года. В читке пьесы приняли участие режиссер Дмитрий Волкострелов и актеры «Сатирикона» Григорий Сиятвинда и Елизавета Мартинес Карденас.