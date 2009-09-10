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К.Абэ «Женщина в песках»

10 сентября
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10 сентября 2009
Спектакль - дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 2003-2004 гг. в номинациях «Лучший спектакль года» и «Лучшая мужская роль»; лауреат международного фестиваля «Добрый театр» в номинации «Лучшая режиссура»

Творчество японского писателя Кобо Абэ в полном смысле слова уникально. Он стал одним из любимейших авторов во всех странах мира, а роман “Женщина в песках” - одно из самых знаменитых культовых произведений второй половины XX века. Сюжет почти детективный. Он – случайно заблудившийся в песчаных дюнах столичный житель, в свободное время увлекающийся охотой на насекомых, Она – существо женского пола, жительница прибрежной деревни, обитающая в этих песках. Их роковая встреча – встреча настоящих инопланетян.
Из прессы: «Необычный – вот правильное слово, которое полностью отражает характер спектакля “Нашего театра”. Детектив, притча, ирония, комедия, кошмар, эротика, наваждение соединены в единую театральную игру. Песка на сцене нет, но зрители его видят. Мистика здесь не при чем, все дело в феноменальном сценическом решении режиссера Льва Стукалова. Действительно, зрелище завораживающее. Магия спектакля еще и в том, что молодые актеры просто очаровывают зрителей небанальными лицами, музыкальностью, обаянием, легкостью. Их игра потрясающе искренна и естественна. Иными словами, если Вы еще не посмотрели этот спектакль, Вам можно позавидовать: у Вас впереди необычайный всплеск эмоций, ощущение присутствия в песках Японии, замирание сердца при виде разворачивающейся на сцене драмы».

Постановка - заслуженный артист России Лев Стукалов
Художник - Лауреат Государственной премии России Александр Орлов
Музыкальный руководитель постановки - Леонид Левин.
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фотографии >>
К.Абэ «Женщина в песках» фотографии
К.Абэ «Женщина в песках» фотографии
К.Абэ «Женщина в песках» фотографии
К.Абэ «Женщина в песках» фотографии
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№ 2
Яна (Москва)   14.09.2009 - 01:55
Этот спектакль состоится в ТЦ "На Страстном" 24 сентября в 19.00 читать далее>>
№ 1
Оксана (Москва)   10.09.2009 - 22:25
Ооо! Как-то была в Питере и попала на этот спектакль. Ощущение сохранялось еще очень долго. Сильно. Я бы даже еще раз сходила посмотреть на другой площадке. Изначально интересно было посмотреть, как... читать далее>>
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