Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой

11 сентября
Все года

Театральная хроника >>
11 сентября 2009
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой
11 сентября на сцене «Театра Терезы Дуровой» состоялась премьера спектакля «Однажды знойной ночью», где одну из ведущих ролей исполнит популярная телеведущая Анфиса Чехова.
«Однажды знойной ночью» - это веселая музыкальная комедия положений, поставленная по мотивам итальянского неореализма молодым режиссером Андреем Носковым. Компанию Анфисе на сцене составят актеры Жан Даниэль, Жанна Эппле и сам Андрей Носков. Сама же Анфиса предстанет перед зрителем в роли знойной красавицы Лолы, любовницы зажиточного Управляющего, который в свою очередь живет с женой (Жанна Эппле). По ходу пьесы на сцене появляется красавец-вор (Андрей Носков), в которого без памяти влюбляется Лола. Что она только не делает, чтобы завоевать внимание любимого: танцует румбу, поет песню Софи Лорен, исполняет стриптиз и даже участвует в драке.
«Первые показы на зрителя прошли у нас еще в мае, - рассказывает Анфиса Чехова. – За это время я уже успела немного поднабраться сценического опыта, и хотя большого волнения по поводу предстоящей премьеры я не
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой
испытываю, доля ответственности возросла: теперь мы выносим наш спектакль на суд общественности и критиков. Надеюсь, они будут к нам благосклонны».
Поддержать начинающую актрису в этот важный день пришли ее близкие, а так же звездные коллеги и друзья. Анна Семенович, Саша Савельева, Даша Сагалова, Гавр, Тимур «Каштан» Батрудинов, Гарик «Бульдог» Харламов, Виктория Лопырева, Сергей Зверев, Леонид Руденко, певица Слава, Иракли Пирцхалава, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, Наталья Бочкарева и многие другие придут посмотреть на Анфису Чехову в новом амплуа.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Тимур БатрутдиновНаталья БочкарёваЖан ДаниэльСергей ЗверевИраклиВалерия КудрявцеваСергей ЛазаревАндрей НосковАлександра СавельеваАнна СеменовичСлаваГарик ХарламовАнфиса ЧеховаЖанна Эппле

фотографии >>
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой фотографии
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой фотографии
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 5
Натали (Ростов)   24.01.2010 - 12:36
Вы правы, Антон, это - не театр! читать далее>>
№ 4
Антон (Москва)   23.01.2010 - 22:12
Весьма знаковым стало то, что премьера у этой "театральной" компании состоялась на сцене уголка Дурова))) читать далее>>
№ 3
Алёна (Электросталь)   4.10.2009 - 00:14
А покажут ли этот спектакль ещё раз? Очень бы хотелось посмотреть? А узнала только сейчас! читать далее>>
№ 2
Лариса (Москва)   24.09.2009 - 19:26
легкий,приятный спектакль-понравилась Анфиса,Жанна и Жан Даниэль. И пели в спектакле прекрасно и танцевали супер. читать далее>>
№ 1
Yury (Ставрополь)   15.09.2009 - 16:42
Спектакль очень понравился! Все актеры играли великолепно! Анфиса в новом амплуа тоже была на высоте! Кто еще не видел, советую посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Новые драмы - новые направления
Новые драмы - новые направления
15-24 сентября на арт-хаусных площадках Москвы ("Практика", "ТЕАТР.DOC", Центр Мейерхольда) прошел V Фестиваль Современной Пьесы "Новая драма". Его вдохновителями в 2002 году стали Эдуард Бояков, Елена Гремина и Михаил Угаров, известные по многим нашумевшим театральным проектам.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.

День рождения >>

Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Алексей Огурцов
Федя Смирнов (II)
Евгения Тудорашку
Олег Школьник
Габриела Голдсмит
Роксэнн Досон
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Серж Хазанавичюс
Тараджи П. Хенсон
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Премьеры ТВ

Кем мы не станем
14 сентября
ТВЦ
Субура
14 сентября
Первый канал
От имени моей дочери
15 сентября
Первый канал
Потерянное счастье
15 сентября
Россия 1
Семейное дело
15 сентября
ТВЦ
Сухарь
15 сентября
Россия 1
Жги!
16 сентября
Первый канал

ревью