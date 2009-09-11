11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой

11 сентября на сцене «Театра Терезы Дуровой»
состоялась премьера спектакля «Однажды знойной ночью»
, где одну из ведущих ролей исполнит популярная телеведущая Анфиса Чехова
.
«Однажды знойной ночью»
- это веселая музыкальная комедия положений, поставленная по мотивам итальянского неореализма молодым режиссером Андреем Носковым
. Компанию Анфисе
на сцене составят актеры Жан Даниэль
, Жанна Эппле
и сам Андрей Носков
. Сама же Анфиса
предстанет перед зрителем в роли знойной красавицы Лолы, любовницы зажиточного Управляющего, который в свою очередь живет с женой (Жанна Эппле
). По ходу пьесы на сцене появляется красавец-вор (Андрей Носков
), в которого без памяти влюбляется Лола. Что она только не делает, чтобы завоевать внимание любимого: танцует румбу, поет песню Софи Лорен
, исполняет стриптиз и даже участвует в драке.
«Первые показы на зрителя прошли у нас еще в мае
, - рассказывает Анфиса Чехова
. – За это время я уже успела немного поднабраться сценического опыта, и хотя большого волнения по поводу предстоящей премьеры я не испытываю, доля ответственности возросла: теперь мы выносим наш спектакль на суд общественности и критиков. Надеюсь, они будут к нам благосклонны»
.
Поддержать начинающую актрису в этот важный день пришли ее близкие, а так же звездные коллеги и друзья. Анна Семенович, Саша Савельева, Даша Сагалова, Гавр, Тимур «Каштан» Батрудинов, Гарик «Бульдог» Харламов, Виктория Лопырева, Сергей Зверев, Леонид Руденко, певица Слава, Иракли Пирцхалава, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, Наталья Бочкарева и многие другие придут посмотреть на Анфису Чехову
в новом амплуа.
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