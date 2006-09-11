11 сентября открывает новый сезон НТП!

11 сентября открывает новый сезон Независимый Театральный Проект
спектаклем "Боинг-Боинг"
, в котором блистают Петр Красилов
, Елена Морозова
и другие.
Эта антрепризная компания снискала себе славу, осуществив самые громкие проекты последних лет. "LADIES’ NIGHT. Только для женщин"
, "Белоснежка и семь гномов"
, "Ханна"
, "Примадонна"
- вот неполный список их постановок. Для работы привлекаются самые интересные и с коммерческой, и с творческой точки зрения режиссеры: Виктор Шамиров
, Владимир Агеев
, Анатолий Спивак
, Сергей Алдонин
... А уж такой "звездный" состав редко увидишь в стенах обычного театра. Здесь есть и Гоша Куценко
с Маратом Башаровым
и другими друзьями, и Валерий Гаркалин
, и Татьяна Догилева
- всех не перечислишь! А самое главное - ощущение единого целого, что также редко встретишь сейчас в театре.
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