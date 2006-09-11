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11 сентября открывает новый сезон НТП!

11 сентября
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11 сентября 2006
11 сентября открывает новый сезон Независимый Театральный Проект спектаклем "Боинг-Боинг", в котором блистают Петр Красилов, Елена Морозова и другие.
Эта антрепризная компания снискала себе славу, осуществив самые громкие проекты последних лет. "LADIES’ NIGHT. Только для женщин", "Белоснежка и семь гномов", "Ханна", "Примадонна" - вот неполный список их постановок. Для работы привлекаются самые интересные и с коммерческой, и с творческой точки зрения режиссеры: Виктор Шамиров, Владимир Агеев, Анатолий Спивак, Сергей Алдонин... А уж такой "звездный" состав редко увидишь в стенах обычного театра. Здесь есть и Гоша Куценко с Маратом Башаровым и другими друзьями, и Валерий Гаркалин, и Татьяна Догилева - всех не перечислишь! А самое главное - ощущение единого целого, что также редко встретишь сейчас в театре.
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Сергей АлдонинЛюдмила АртемьеваМарат БашаровЕлена БирюковаТатьяна ВасильеваВиктор ВержбицкийВалерий ГаркалинТатьяна ДогилеваЕкатерина КлимоваЕвгений КнязевОксана КоростышевскаяТатьяна КравченкоПётр КрасиловГоша КуценкоЭвклид КюрдзидисГеоргий МартиросьянДмитрий МарьяновЕлена МорозоваМихаил ПолицеймакоВячеслав РазбегаевВиктор РаковВладимир Яглыч
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НТП

обсуждение >>
№ 1
Ирина К. (Москва)   27.08.2007 - 11:47
Добрый день. Я поклонница Артемьевой, Морозовой и конечно же Алдонина. Очень Вас прошу, скажите, где приобретаются билеты на Ваши спектакли. Хотелось бы закупить сразу на то, что хочется. читать далее>>
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