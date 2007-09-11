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Гастроли Малого театра в Киеве

11 сентября
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11 сентября 2007
С 11 по 20 сентября в Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве - гастроли российского Малого театра.
Открыл гастроли спектакль «Ревизор» по Николаю Гоголю. «Почему решили открывать гастроли «Ревизором»? Потому что это премьера, она недавно была сыграна в Москве. И открываем гастроли Гоголем еще и потому что он имеет непосредственное отношение к Украине», — рассказал Юрий Соломин в одном из интервью.
Программа гастролей:
11 и 12 сентября — «Ревизор», в ролях: Александр Потапов (Городничий), Людмила Полякова (Анна Андреевна),Эдуард Марцевич (Лука Лукич) и др.
13 и 15 сентября — «Горе от ума», в ролях: Юрий Соломин (Фамусов), Глеб Подгородинский (Чацкий), Элина Быстрицкая (Хлёстова) и др.
14 и 16 сентября — «Волки и овцы», в ролях: Людмила Полякова (Мурзавецкая), Евгения Глушенко (Купавина), Татьяна Панкова (Анфуса Тихоновна) и др.
18 и 19 сентября — «Тайны Мадридского двора», в роли Карла V - Вячеслав Езепов;
17 и 20 сентября — «На всякого мудреца довольно простоты», в ролях: Ирина Муравьева (Мамаева), Борис Клюев (Крутицкий), Александр Потапов (Мамаев)
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