«Золотой Ключик» - в регионах

анонс

23 июля 2007

«Шинель» популярна в жаркой Бразилии

Спектакль «Шинель» в исполнении блистательной актрисы Марины Нееловой сразу стал «гвоздем» проходящего в Бразилии первого сезона русского театра. На все последующие пять представлений билеты полностью раскуплены! Когда печальная история никому не нужного и никем не защищенного человечка Акакия Акакиевича Башмачкина завершилась, зрители вскочили со своих мест, наградив участников спектакля аплодисментами.