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Международная Чеховская лаборатория в сентябре

13 сентября
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13 сентября 2009
К 150-летию со дня рождения А.П.Чехова. Благотворительные спектакли - в пользу зрителей.
"«Чайка» - это нескончаемый спор, вечная сценическая полемика: кто, условно говоря, тут «главнее»: старшие, уже состоявшиеся, - Тригорин и Аркадина, или «младшие», только начинающие свой путь – Нина и Треплев. Выбор режиссера на этот раз поражает своей определенностью: Аркадина. Она у него – героиня, она – первое лицо в этой истории, она – центр, к которому сходятся все нити, она – движитель сюжета, его режиссер и главная его актриса, его пружина – и, именно по этой причине, его самая трагическая жертва."
Спектакль «Чайка». Премьера: 14-го, 28-го и 30-го сентября, в 19.00.

"На сцене Театрального особняка – милый уголок дворянской усадьбы: круглый стол с плюшевой скатертью, стулья в белых чехлах, самовар с трубой, разъятый на половинки старинный глобус, заменяющий и карту Африки, и буфет, откуда достают еду и питье. Настоящие стаканы с чаем, сушки в вазочке, которые нервно ломает Войницкий, пузырьки с лекарствами, керосиновая лампа, клубки шерсти в руках няньки Марины, таз с водой, чтобы греть больные ноги Серебрякова. Фоном – окно с цветами, действующие часы с маятником, в верхнем углу – макет ампирного особняка с подсвеченными окнами."

Спектакль «Дядя Ваня» - 29-го сентября, в 19.00.
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"Международная Чеховская лаборатория"

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Международная Чеховская лаборатория в сентябре фотографии
Международная Чеховская лаборатория в сентябре фотографии
Международная Чеховская лаборатория в сентябре фотографии
Международная Чеховская лаборатория в сентябре фотографии
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