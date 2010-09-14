Художник, кисти, краски и... музыка Рахманинова

анонс

Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), был основан в 1919 году в Петрограде на базе Государственной еврейской театральной студии при ТЕО -Театральном отделе Наркомпроса.

16 сентября 2007

Новое здание, сезон премьер etc..

Сезон 2006-2007 года в Театре Et Cetera открылся 29 сентября спектаклем "Король Убю". В 2005 году театр переехал в новое здание, процесс адаптации шел довольно долго, поэтому была выпущена лишь одна премьера — "Газета «Русский инвалидъ»" Михаила Угарова.