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Художник, кисти, краски и... музыка Рахманинова

14 сентября
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14 сентября 2010
14 и 18 сентября в Киноклубе на Винзаводе состоялись премьерные показы перформанса «CV.Рахманинов».
Художник, кисти, краски и... музыка РахманиноваНа сцене в реальном времени работал художник Евгений Атанов. То, что случилось за 50 минут, диктовало только вдохновение.
Классическая музыка, джазово-фольклорные импровизации от Тимура Некрасова и документально-образный видеоряд. Все это - творческая среда для работы художника. На глазах зрителя рождался замысел, на холсте появляется первый знак, знак превращается в образ и … возникает эмоция. Так создаются картины, передающие уникальное состояние. На каждом спектакле новое.
В основе действия - вокально-симфоническая поэма «Колокола» Рахманинова, где четырем этапам человеческой жизни соответствуют колокольные звоны - серебряный, золотой, медный и железный. Через это произведение «Цвет звука» представляет и жизнь самого композитора.
Четыре этапа, четыре картины, четыре состояния. Весна – детство – искренность. Лето – юность - любовь. Осень – зрелость - мудрость. Зима…
Художник, кисти, краски и... музыка Рахманинова
Евгений Атанов: ««CV.Рахманинов» каждый день требует от меня нового. Каждый раз в музыкальной партитуре я слышу новые оттенки, новую цветовую палитру, которая позволяет мне заново увидеть образы. Работа на каждом спектакле - высшая степень сосредоточения и погружения и затем резкий, вулканический, эмоциональный выброс. Мы показываем зрителю очень интимный процесс, который обычно происходит в мастерской художника. Позволяем ему стать непосредственным участником, ощутить накал переживаний и затем, выдохнув, увидеть результат. Думаю, это будет ярким впечатлением для многих».
Художник, кисти, краски и... музыка РахманиноваТимур Некрасов: «Музыкальный ряд «CV.Рахманинов» - синтез классики, авангарда и фольклора. Мы создали современное обрамление классического произведения, в которое вплетены и фольклорные мотивы, и джазовые импровизации. Это насыщенная среда, которая увлекает, питает, заряжает и меня, и Евгения создавать новое на каждом показе».
Промо-ролик можно увидеть здесь: http://www.youtube.com/user/CVartproject#p/u/1/10hRE3GGPpc
Подробности: www.colour-sound.ru
Участники проекта «CV.Рахманинов»

Художник, кисти, краски и... музыка РахманиноваЕвгений Атанов, живопись
«Рисовать не лицо, а его выражение, не руку, а жест, не фигуру, а движение», — принцип на полотнах художника неизменно трансформируется в метафору, символ, знак. Взаимодействие цветовых пятен, света и тени, форм и линий в его холстах подчинено внутреннему движению – контрасту и взаимному дополнению, столкновению и покою. Евгений погружен в практическую философию движения.
Евгений Атанов окончил в 1992 году ХХПИ (сейчас Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств) по специальности художник-монументалист. Погрузиться в практическую философию движения Евгению помогла школа, сформированная на основе восточных традиций: Тайцзы-цюань, Син-и, Хеинг-и, Багуа-чжан и пр. Творческий взгляд художника помогает Евгению видеть символизм и знаковость мировосприятия через призму своих принципов, передавать глубину переживаний, стоящих за рамками плоскости.

Художник, кисти, краски и... музыка РахманиноваТимур Некрасов, саксофон
Тимур Некрасов закончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных, где учился на джазовом отделении у выдающегося мастера, профессора А.В.Осейчука по классу саксофона. Участвует в музыкальных коллективах: Igor Butman Big Band, Marimba Plus, «Esh», квартет Анатолия Кролла «Мы из Джаза», Jazz Town Band Евгения Борца, Pavel Chekmakovsky Band, «Оркестр Креольского Танго» А. Макаревича, Alex Rostozky Band. В составе этих коллективов выступал с американскими и европейскими звездами: Kim Plainfield, Greg Bandy, Gregory Porter, Ada Dyer.

Идея перформанса – Евгений Атанов, Тимур Некрасов, Виталий Политаев. Живопись – Евгений Атанов. Саксофон – Тимур Некрасов. Композиторы современного музыкального ряда – Тимур Некрасов, Сергей Моисеенко. Художник по свету – Сергей Гриневич. Видеоряд – Виталий Политаев, Дмитрий Белов.

Цвет звука (Colour of Sound)– независимый арт-проект. «Цвет звука» создает уникальные по атмосфере и содержанию действия, где органично сплетаются и поддерживают друг друга разные виды искусства. В основе – музыка и живопись. «Зарядиться одной идеей, импровизировать, слушать друг друга и представить зрителю образную картину в звуке, цвете и формах».

Киноклуб на Винзаводе – это новое, актуальное, социо-культурное событие Москвы. Киноклуб – это место, где развлечения гармонично совмещены с интеллектуальным посылом.
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