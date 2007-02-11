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Новый театр в блокадном Ленинграде

14 сентября
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14 сентября 1942
Когда «Правда» опубликовала пьесу Константина Симонова «Русские люди», а артисты Ленинградского радиокомитета сразу же создали по ней радиоспектакль, возникла мысль о создании в осажденном городе объединенного драматического театра. Ему решили предоставить пустовавшее помещение Театра комедии на Невском проспекте.
«Приказ Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета № 230. 14 сентября 1942 года.
В целях создания патриотических спектаклей и показа их в г. Ленинграде и в частях Красной Армии по шефской линии организовать драматический коллектив... Список артистического коллектива прилагается...»
В труппу нового театра вошли Б. Горин-Горяинов, В. Стрешнева, М. Домашова, М. Павликов, Н. Левицкий. К ним присоединились артисты драматического вещания радиокомитета М. Петрова, В. Ярмагаев, А. Янкевский, П. Курзнер, И. Горин...
История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров. Впервые это произошло в Ленинграде. Возникший театр, названный официально Городским, зрители прозвали Блокадным. А вскоре труппа театра значительно расширилась: к драматическим актерам прибавились оперные и балетные! Надежда Львовна Вельтер поставила «Евгения Онегина». Ольга Генриховна Иордан, возглавив балетную труппу Блокадного театра, поставила «Эсмеральду» и исполнила в этом балете ведущую партию. Это было только началом. Новый коллектив заменил несколько крупных, находившихся в эвакуации театров.

Фрагмент эссе "Кавалер ордена Владимира с мечами и бантом"
Юрий Алянский
"Театральные легенды", ВТО, 1973 год
стр. 183
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