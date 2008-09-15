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«Малый Драматический Театр на Большой Серпуховской» представляет

15 сентября
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15 сентября 2008
Вокально-хореографические новеллы в стиле….
«КокТейлиАНЦЫ»
Этот спектакль, открывающий новый сезон Малого Драматическиго Театра на Большой Серпуховской, очень необычен. Перед зрителем разворачиваются не традиционные драматические сюжеты, а ярко и неординарно решенные новеллы: новелла-анекдот, новелла-драма, новелла-комедия, новелла-детектив, новелла-притча. Все новеллы питает музыка и театр, любовь и душа. Здесь звучат песни Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, неожиданно появляется то ли мираж, то ли видение – Мерилин Монро.
В этой постановке объединились театр и эстрада, классика и современность, хулиганство и мера.
Эта новая работа театра яркая, захватывающая зрителя с первой минуты и не отпускающая его внимание до заключительных аккордов. Спектакль удивляет и завораживает – в нем необычно и интересно все, от размещения зрителей до поклона артистов.
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фотографии >>
«Малый Драматический Театр на Большой Серпуховской» представляет фотографии
«Малый Драматический Театр на Большой Серпуховской» представляет фотографии
«Малый Драматический Театр на Большой Серпуховской» представляет фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Привет (Москва)   14.10.2008 - 17:46
Видел, удивлялся! Коктейлианцы по доброма впечатляют и удивляют. Ходил с девушкой 19 лет нетеатралкой. Сказала, что хочет еще сюда и ей показалось маловато. Вообще спектакль хороший, добрый и веселый.... читать далее>>
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Кинематографы являются серьезными конкурентами театрам!
Публикация в «Петербургской газете» от 18 (31) июля 1910 года: Антрепренеры столичных театров серьезно озабочены: распространившиеся за последнее время в неимоверном количестве кинематографы являются более чем серьезными конкурентами театрам и отбивают от последних массу публики.
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