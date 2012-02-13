Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театр Веры Комиссаржевской

15 сентября
Все года

Театральная хроника >>
15 сентября 1904
15 сентября 1904 года на Итальянской улице в театре «Пассаж» трагедией К. Гуцкова «Уриель Акоста» с Павлом Самойловым в главной роли открыла Вера Федоровна Комиссаржевская свой театр. Она отказалась назвать театр своим именем. Сознательно поставила первым спектаклем «Уриеля Акосту», в котором не была занята, чтобы показать работу ансамбля.
На сцене «Пассажа» Комиссаржевская сыграла одну из своих лучших ролей — Нору в «Кукольном доме» Генрика Ибсена. Здесь же шли остросовременные тогда пьесы Горького «Дачники» и «Дети солнца».
Вера Федоровна не сомневалась в успехе и все силы направила на любимое детище. Однако первый же сезон показал, что денег на достойное существование не хватает, актерского ансамбля нет, достойных режиссерских работ тоже. С 1906 года режиссером-постановщиком в Драматическом театре Комиссаржевской работал В. Э. Мейерхольд. За один сезон он выпустил 13 спектаклей, однако после нескольких провалов Комиссаржевская предложила ему уйти. В одном из последних интервью (осенью 1909 года), комментируя свою позицию в разрыве с Мейерхольдом, Вера Федоровна говорила: «Мейерхольд вел нас в тупик. Я увидела, что в этом театре нам, актерам, нечего делать, ощутила мертвые узлы, которыми крепко связал нас Мейерхольд».
Комиссаржевская много гастролировала вместе со своим театром, побывала даже в Америке, где имела громкий успех. Но в 1909 году разочарование Комиссаржевской собственным театром заставило принять ее непростое решение: уйти из театра. У Веры Фёдоровны появилась новая мечта — создать театральную школу...
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Вера КомиссаржевскаяВсеволод Мейерхольд

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Баскин
13 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Роман Баскин.
Михаил Асафов
13 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Асафов.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Тадас Дилис
Вячеслав Дробинков
Максуд Иматшоев
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Дэнни Нуччи
Генри Сильва
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Премьеры ТВ

Кем мы не станем
14 сентября
ТВЦ
Субура
14 сентября
Первый канал
От имени моей дочери
15 сентября
Первый канал
Потерянное счастье
15 сентября
Россия 1
Семейное дело
15 сентября
ТВЦ
Сухарь
15 сентября
Россия 1
Жги!
16 сентября
Первый канал
Акварели
17 сентября
Россия 1
Артистка
17 сентября
Домашний
Ускользающая жизнь
21 сентября
ТВЦ

ревью