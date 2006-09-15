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Новые драмы - новые направления

15 сентября
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15 сентября 2006
15-24 сентября на арт-хаусных площадках Москвы ("Практика", "ТЕАТР.DOC", Центр Мейерхольда) прошел V Фестиваль Современной Пьесы "Новая драма". Его вдохновителями в 2002 году стали Эдуард Бояков, Елена Гремина и Михаил Угаров, известные по многим нашумевшим театральным проектам. В программе были показаны лучшие спектакли по современной драматургии из Перми, Комсомольска-на-Амуре, Сыктывкара, Якутии, Москвы, США, Польши, Румынии, Литвы.
Кроме просмотра конкурсных спектаклей, зрители могли и поспорить с их создателями, и услышать репетиционные читки новых пьес, и насладиться качественной музыкой (например, в исполнении Владимира Панкова и его коллектива), и пообщаться с участниками через сайт фестиваля.
И это еще не предел. 25 сентября "Новая драма" перебирается в гости до 30-го числа в северную столицу, где всех (и участников, и зрителей) радушно принял Театр им. Ленсовета.
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