Основан Центральный театр кукол

анонс

4 марта 2009

Объявлены победители премии театральной критики имени Александра Кугеля

В Москве победители премии театральной критики имени Александра Кугеля получили свои награды. Она была учреждена по инициативе актера театра и кино Олега Меньшикова. Торжественная церемония вручения премии состоялась в понедельник в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре.