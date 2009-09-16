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«Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы»

16 сентября
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Театральная хроника >>
16 сентября 2009
Театр «Lusores» создан в 2007 году как независимое творческое сообщество. В основе художественной программы театра лежит осознание современности как территории высокого постмодернизма, преодолевшего цинизм и пришедшего к одинаково уважительному отношению ко всем стилям и культурным эпохам. Это освобождает нас от тенденциозности и оценки, и дает возможность актуализировать текст в настоящее без снисхождения или подобострастности. Так в нашем репертуаре на равных уживаются Нонсенс Льюиса Кэрролла, Духовные Стихи Калик перехожих, поэзия русского авангарда и концептуальные перформансы.

"LOSERS XP - самый плохой спектакль в городе"
17.00
Спектакль-модуль. Театральная игра LEGO, в которой этюды-фрагменты добавляются, удаляются, взаимозаменяются в зависимости от конъюнктуры сиюминутного. Спектакль - шокирующая издевка над проблемами современности - начинался как карикатура на общество потребления, но сегодня смеется над "антикризисным" мироощущением.

"ДВА ЛАЗАРЯ" - русские апокрифы
21.00
Новый спектакль театра «Lusores» основывается на текстах
"калик перехожих" – нищих странников - слепцов, которые жили подаянием и странствовали по святым местам. Они были основными авторами, хранителями и переносчиками русских былин и духовных стихов. Мы взяли в работу апокрифические былины и духовные стихи – "Плач Адама", "Два Лазаря", "Голубиная книга", "Оника - воин" и другие.
Нас привлек в этих, казалось бы, тенденциозных и дидактических, стихах грубый экспрессивный язык, древний трансовый ритм и мощные человеческие ситуации на грани жизни и смерти. В нашем спектакле мы попробовали посмотреть на традиционные тексты с нетрадиционной стороны, увидеть и передать их первобытную энергию.
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Театральный Центр «На Страстном»

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«Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы» фотографии
«Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы» фотографии
«Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы» фотографии
«Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы» фотографии
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