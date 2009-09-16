«Losers XP - самый плохой спектакль» и «Два Лазаря – русские апокрифы»

Театр «Lusores» создан в 2007 году как независимое творческое сообщество. В основе художественной программы театра лежит осознание современности как территории высокого постмодернизма, преодолевшего цинизм и пришедшего к одинаково уважительному отношению ко всем стилям и культурным эпохам. Это освобождает нас от тенденциозности и оценки, и дает возможность актуализировать текст в настоящее без снисхождения или подобострастности. Так в нашем репертуаре на равных уживаются Нонсенс Льюиса Кэрролла, Духовные Стихи Калик перехожих, поэзия русского авангарда и концептуальные перформансы.



"LOSERS XP - самый плохой спектакль в городе"

17.00

Спектакль-модуль. Театральная игра LEGO, в которой этюды-фрагменты добавляются, удаляются, взаимозаменяются в зависимости от конъюнктуры сиюминутного. Спектакль - шокирующая издевка над проблемами современности - начинался как карикатура на общество потребления, но сегодня смеется над "антикризисным" мироощущением.



"ДВА ЛАЗАРЯ" - русские апокрифы

21.00

Новый спектакль театра «Lusores» основывается на текстах

"калик перехожих" – нищих странников - слепцов, которые жили подаянием и странствовали по святым местам. Они были основными авторами, хранителями и переносчиками русских былин и духовных стихов. Мы взяли в работу апокрифические былины и духовные стихи – "Плач Адама", "Два Лазаря", "Голубиная книга", "Оника - воин" и другие.

Нас привлек в этих, казалось бы, тенденциозных и дидактических, стихах грубый экспрессивный язык, древний трансовый ритм и мощные человеческие ситуации на грани жизни и смерти. В нашем спектакле мы попробовали посмотреть на традиционные тексты с нетрадиционной стороны, увидеть и передать их первобытную энергию.