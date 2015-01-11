Вера Комиссаржевская: или роль Ларисы в «Бесприданнице», или она уходит из театра.

Вера Федоровна Комиссаржевская начала свой творческий путь в Новочеркасском театре, который сейчас носит её имя. После первых успехов в провинции (Новочеркасск, Вильно) в 1896 году ее пригласили в Александринский театр, положив солидный оклад и казенный гардероб. Дебютировала в Александринке Вера Комиссаржевская в уже принесшей ей успех роли Рози в спектакле «Бой бабочек».

Не все гладко поначалу складывалось у Веры Федоровны на столичной сцене. Там господствовала актриса Мария Гавриловна Савина, которую сразу же начало раздражать появление в театре нового и бесспорного таланта. И в отличие от Вильно, в Александринском театре Комиссаржевской предлагали только небольшие роли второго плана.

В конце концов Вера Федоровна, потеряв терпение, поставила перед дирекцией условие: или ей дают роль Ларисы в «Бесприданнице», или она уходит из театра. Актрисе пошли навстречу. По-видимому, дирекция театра хорошо понимала, что таких актрис мало. Премьера спектакля состоялась 17 сентября 1896 года (суеверная Вера Комиссаржевская всегда приурочивала важные спектакли ко дню своего рождения). До Комиссаржевской эту роль играла М.Г. Савина, которая трактовала Ларису как хорошенькую веселую мещанку. О роли Ларисы в исполнении Комиссаржевской написано много - она была первой, кто увидел в Ларисе не провинциальную львицу, а просто несчастную страдающую женщину. Это была лирическая исповедь. Подлинный жанр актрисы угадывался где-то за пределами текста. На сцену выходит красивая женщина с плавными движениями и красивыми глазами. Неосуществимы самые близкие, самые доступные радости. Она молит Карандышева уехать в деревню — и в ответ на его отказ покорно опускает голову.

Лариса в исполнении Комиссаржевской была хрупкой, застенчивой и абсолютно не яркой на сцене, в отличие от Савиной. Первые два акта спектакля зрители недоумевали. Поначалу Комиссаржевская казалась просто неинтересной, но уже в третьем акте Комиссаржевская заворожила всех. Прозвучал последний гитарный аккорд, спектакль был закончен, а публика несколько секунд не могла пошевелиться. Затем грянули овации.

Вскоре достать билеты на «Бесприданницу» с Комиссаржевской было просто невозможно.