Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра

В сентябре 1988 года на сцене театра "Сатирикон" прошла премьера скандально-известного спектакля "Служанки" Жана Жене в постановке Романа Виктюка.
Роман Виктюк, впервые прочитавший Жене по-польски (!), почти два десятилетия вынашивал планы постановки "Служанок". Жене , как известно, выразил пожелание, чтобы роли служанок в его пьесе сыграли актеры-мужчины, но в СССР поставить такой спектакль было, конечно, невозможно.
Мало кто верил, что "Служанки" будут показаны больше одного раза. Впрочем, шутит Виктюк, Костя Райкин был прозорливее всех: он ставил на пять раз – для своих. Вряд ли сейчас можно судить, насколько это было преувеличение. Для 1988 года это был действительно фурор: один из нарочито умалчиваемых зарубежных драматургов, откровенный эпатаж в том "как" сделан спектакль, отход от сюжета к опасным обобщениям. И все же он ожил, выжил и пережил предрассудки, время, место, пока сам себя не изжил.
Первый состав спектакля "Служанок":
Константин Райкин /Владимир Большов, Николай Добрынин /Александр Корженков, Александр Зуев /Сергей Виноградов и Сергей Зарубин
Вторая редакция спектакля появилась в 1991 году
В ролях: Клер - Николай Добрынин; Соланж - Владимир Зайцев; Мадам - Александр Зуев/Сергей Виноградов; Месье - Леонид Лютвинский.
Третья редакция родилась 28 ноября 2006 года к юбилею Романа Виктюка
(70-летию). В ролях: Клер - Дмитрий Жойдик
; Соланж - Дмитрий Бозин;
Мадам - Алексей Нестеренко
; Месье - Иван Никульча.
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