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Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра

17 сентября
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17 сентября 1988
В сентябре 1988 года на сцене театра "Сатирикон" прошла премьера скандально-известного спектакля "Служанки" Жана Жене в постановке Романа Виктюка.
Роман Виктюк, впервые прочитавший Жене по-польски (!), почти два десятилетия вынашивал планы постановки "Служанок". Жене , как известно, выразил пожелание, чтобы роли служанок в его пьесе сыграли актеры-мужчины, но в СССР поставить такой спектакль было, конечно, невозможно.
Мало кто верил, что "Служанки" будут показаны больше одного раза. Впрочем, шутит Виктюк, Костя Райкин был прозорливее всех: он ставил на пять раз – для своих. Вряд ли сейчас можно судить, насколько это было преувеличение. Для 1988 года это был действительно фурор: один из нарочито умалчиваемых зарубежных драматургов, откровенный эпатаж в том "как" сделан спектакль, отход от сюжета к опасным обобщениям. И все же он ожил, выжил и пережил предрассудки, время, место, пока сам себя не изжил.
Первый состав спектакля "Служанок":
Константин Райкин /Владимир Большов, Николай Добрынин /Александр Корженков, Александр Зуев /Сергей Виноградов и Сергей Зарубин

Вторая редакция спектакля появилась в 1991 году
В ролях: Клер - Николай Добрынин; Соланж - Владимир Зайцев; Мадам - Александр Зуев/Сергей Виноградов; Месье - Леонид Лютвинский.

Третья редакция родилась 28 ноября 2006 года к юбилею Романа Виктюка
(70-летию). В ролях: Клер - Дмитрий Жойдик; Соланж - Дмитрий Бозин; Мадам - Алексей Нестеренко; Месье - Иван Никульча.
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персоны
Дмитрий БозинВладимир БольшовРоман ВиктюкСергей ВиноградовНиколай ДобрынинДмитрий ЖойдикСергей ЗарубинАлександр ЗуевАлександр КорженковКонстантин Райкин

фотографии >>
Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра фотографии
Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра фотографии
Третья редакция спектакля "Служанки"
Третья редакция спектакля "Служанки"
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обсуждение >>
№ 15
Татьяна   3.02.2010 - 15:52
Александр (если это и правда Вы), здравствуйте! То, что Вы с Виктюком восстанавливали нынешних "Служанок", никто не спорит. И я в курсе. Но то, что по сравнению с Сатириконовской версией... читать далее>>
№ 14
Александр (Москва)   3.02.2010 - 12:47
Татьяна,[b][/b] я играл во всех версиях, а последнюю ставил. Так что не вводите сабя в заблуждение, а заодно и тех, кто сюда заглядывает. Виктюк ничего не менял, просто спектакли, как и актеры - живые,... читать далее>>
№ 13
Татьна   28.01.2010 - 16:18
К сожалению, остальные постановки не копия сатириконовской. Виктюк очень сильно поменял - и не только танцы...вообще, концепцию существования актеров на сцене. И это, правда, привело далеко не к лучшим... читать далее>>
№ 12
Александр (Москва)   28.01.2010 - 12:59
Вероника, на этой фотографии действительно Райкин, Виноградов, Корженков и Зарубин. Это более поздняя фотография (1990г.) Смотрите другие... Спектакль "Служанки" в Сатириконе репетировали и... читать далее>>
№ 11
Вероника   17.06.2009 - 16:29
kino-teatr.ru: А кто же тогда на фотографии? :)) На фотографии слева направо: Райкин, Виноградов, Корженков, Зарубин. Сатирикон. читать далее>>
Всего сообщений: 15
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