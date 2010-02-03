Изгой и бунтарь Жан Жене на сцене советского театра

анонс

10 февраля 2007 21 год из жизни Федора Кузькина В 1966 году повесть Бориса Можаева "Живой" напечатал в "Новом мире" Твардовский под заглавием "Из жизни Федора Кузькина". Главного героя Федора Фомича по прозвищу Живой , дерзнувшего уйти из колхоза и жить самостоятельно, по советским меркам можно было считать настоящим бунтовщиком.

25 февраля 2007 Самоуправление в Малом театре 25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.