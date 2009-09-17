«Будильник» - новый театр для детей

анонс

4 марта 2009 Вручение "Золотой маски" В Москве в музыкальном театре им.Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска". Открыл торжество оркестр под управлением Валерия Гергиева.

8 мая 1923 Островский в Первом рабочем театре Пролеткульта 8 мая в Первом рабочем театре Пролеткульта прошла премьера спектакля «Мудрец» в постановке С. Эйзенштейна.