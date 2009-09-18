«Гаврош». Пресс-конференция

анонс

11 февраля 2007

Из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду

21 августа в Москве открылась ежегодная Театральная биржа. В течение пяти дней в Союз театральных деятелей РФ будут приходить актеры, режиссеры, помрежи, завпосты, гримеры, художники, осветители со всей России.