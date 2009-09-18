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«Гаврош». Пресс-конференция

18 сентября
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18 сентября 2009
Спектакли для детей - это особый вид театрального искусства. Ведь перед детьми трудно сыграть вполруки - они обязательно почувствуют фальш. Поэтому появление любых фестивалей, касающихся детского театра, помогает актерам и постановщикам быть честнее перед юным зрителем и достигать в этом определенных высот.
18 сентября в Московском театре клоунады состоялась пресс-конференция, посвященная открытию третьего, российско-шведского сезона «Карлсон» международного фестиваля спектаклей для детей «Гаврош». Нашему фотокорреспонденту посчастливилось побывать на этом мероприятии, и мы предлагаем вашему вниманию его репортаж.
На встрече с журналистами присутствовали -
организаторы:
Тереза Дурова – арт-директор фестиваля, народная артистка России, художественный руководитель Московского театра клоунады;
Марина Райкина – арт-директор фестиваля, редактор отдела культуры газеты «Московский Комсомолец»;
Лена Юнсон – советник по культуре посольства Швеции в России;
члены попечительского совета:
Евдокия Германова – актриса Театра-студии п/р О. Табакова, заслуженная артистка РФ;
Ольга Дроздова – актриса театра «Современник», заслуженная артистка РФ;
Дмитрий Певцов – актер театра «Ленком», народный артист России;
Ирина Кудрина – президент российского благотворительного фонда «Северная корона»;
Сергей Казарновский – директор и художественный руководитель московского образовательного центра №686 «Класс-Центр», заслуженный учитель России;
участники фестиваля:
Валентина Памфилова – директор Театра им. Моссовета;
Михаил Пушкин – директор театрального центра «На Страстном»;
Насрин Барати – директор Sesam Theatre (Швеция);
Николай Коляда – драматург, руководитель «Коляда-Театра» (Екатеринбург);
Иван Миляев – главный художник детского музыкального театра «Экспромт»;
спонсор фестиваля:
Председатель Правления ОАО «Сведбанк» Раймо Вало.
Одним из главных событий пресс-конференции стала передача семейной четой Дроздова-Певцов «Гаврошу» хрустальных клоунских башмаков, сделанных самарскими мастерами специально для фестиваля. Так что «Гавроша» в буквальном смысле обули.
В этот день также были открыты две выставки, которые входят в спецпрограмму фестиваля: фотовыставка «Звезда читает сказку» театрального фотографа Екатерины Цветковой и выставка детского рисунка «Нарисуй свою мечту», организованная совместно с компанией «Новый книжный».
Кроме того открылась инсталляция «Шведский стол», подготовленная совместно с Детской художественной школой им. В.А.Ватагина. В фойе театра гостей большого театрального праздника – фестиваля «Гаврош» – встречал главный персонаж сезона: большой «мужчина в самом расцвете сил» Карлсон.
Фестиваль продлится в Москве до 27 сентября.

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
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Евдокия ГермановаОльга ДроздоваНиколай Коляда (II)Иван МиляевДмитрий ПевцовМарина Райкина
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«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
«Гаврош». Пресс-конференция фотографии
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