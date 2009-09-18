«Гаврош». Пресс-конференция

Спектакли для детей - это особый вид театрального искусства. Ведь перед детьми трудно сыграть вполруки - они обязательно почувствуют фальш. Поэтому появление любых фестивалей, касающихся детского театра, помогает актерам и постановщикам быть честнее перед юным зрителем и достигать в этом определенных высот.
18 сентября в Московском театре клоунады
состоялась пресс-конференция, посвященная открытию третьего, российско-шведского сезона «Карлсон»
международного фестиваля спектаклей для детей «Гаврош»
. Нашему фотокорреспонденту посчастливилось побывать на этом мероприятии, и мы предлагаем вашему вниманию его репортаж
.
На встрече с журналистами присутствовали -
организаторы:
Тереза Дурова
– арт-директор фестиваля, народная артистка России, художественный руководитель Московского театра клоунады
;
Марина Райкина
– арт-директор фестиваля, редактор отдела культуры газеты «Московский Комсомолец»;
Лена Юнсон
– советник по культуре посольства Швеции в России;
члены попечительского совета:
Евдокия Германова
– актриса Театра-студии п/р О. Табакова
, заслуженная артистка РФ;
Ольга Дроздова
– актриса театра «Современник»
, заслуженная артистка РФ;
Дмитрий Певцов
– актер театра «Ленком»
, народный артист России;
Ирина Кудрина
– президент российского благотворительного фонда «Северная корона»;
Сергей Казарновский
– директор и художественный руководитель московского образовательного центра №686 «Класс-Центр», заслуженный учитель России;
участники фестиваля:
Валентина Памфилова
– директор Театра им. Моссовета
;
Михаил Пушкин
– директор театрального центра «На Страстном»
;
Насрин Барати
– директор Sesam Theatre (Швеция);
Николай Коляда
– драматург, руководитель «Коляда-Театра»
(Екатеринбург);
Иван Миляев
– главный художник детского музыкального театра «Экспромт»
;
спонсор фестиваля:
Председатель Правления ОАО «Сведбанк» Раймо Вало
.
Одним из главных событий пресс-конференции стала передача семейной четой Дроздова
-Певцов «Гаврошу»
хрустальных клоунских башмаков, сделанных самарскими мастерами специально для фестиваля. Так что «Гавроша»
в буквальном смысле обули.
В этот день также были открыты две выставки, которые входят в спецпрограмму фестиваля: фотовыставка «Звезда читает сказку» театрального фотографа Екатерины Цветковой и выставка детского рисунка «Нарисуй свою мечту», организованная совместно с компанией «Новый книжный».
Кроме того открылась инсталляция «Шведский стол», подготовленная совместно с Детской художественной школой им. В.А.Ватагина. В фойе театра гостей большого театрального праздника – фестиваля «Гаврош»
– встречал главный персонаж сезона: большой «мужчина в самом расцвете сил» Карлсон
.
Фестиваль продлится в Москве до 27 сентября.
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