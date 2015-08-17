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Запретить к постановке в театрах пьесу Леонова "Метель" как идеологически враждебную

18 сентября
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18 сентября 1940
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б), 18 сентября 1940 года.
Строго секретно. О пьесе "Метель"
1. Запретить к постановке в театрах пьесу Леонова "Метель" как идеологически враждебную, являющуюся злостной клеветой на советскую действительность.
2. Указать председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР т. Храпченко, что он допустил грубую политическую ошибку, разрешив к постановке пьесу "Метель".
Предупредить т. Храпченко, что при повторении подобных ошибок он будет смещен с должности.

Наталья Леонова:
"В домашнем архиве неожиданно обнаружила выписку из протокола закрытого заседания президиума Союза советских писателей от 15 августа 1940 года. "Метель" предлагалась к обсуждению для представления на Сталинскую премию. В списке претендентов - "Тихий Дон" Шолохова, "Кремлевские куранты" Погодина, "Вдохновение" Вс. Иванова...
Но пути господни неисповедимы.
18 сентября 1940 года наша семья оказалась у бездны - "Метель" сняли, имя Леонова было как бы вычеркнуто из жизни.
А с 20 сентября отца захлестнула волна критических статей, смысл которых был смертельно опасен в те годы.
Привожу их неполный перечень за один месяц, лишь то, что имеется в семейном архиве, не затрагивая материалов, опубликованных в журналах:
* "Клеветническая пьеса" ("Литературная газета", "Советское искусство", 20 сентября 1940);
* "...Идеологически враждебное, клеветническое произведение" ("Литературная газета", 22 сентября);
* "Клеветнические... вредные... чуждые... проповедующие взгляды чуждой советскому человеку идеологии" ("Ленинградская правда", 2 октября);
* "...засорили репертуар... клеветнически изображают... проникли усилиями покровителей малохудожественные пьесы" ("Московская правда", 2 октября);
* "Леонов злостно клевещет на передовых людей в советской деревне, выводя под видом колхозников сборище либо идиотов, либо юродивых... кунсткамера донельзя окарикатуренных образов... И эта клеветническая пьеса уже проникла в ряд театров" ("Ленинская смена", 13 октября);
* "...Как попали на сцену такие "произведения", как "Метель" Леонова, "Домик" Катаева, "Начистоту" Глебова, "Осторожный человек" Левидова? Ответ следует искать прежде всего в низком идейно-теоретическом уровне критики... пьесы-пустышки... мелкотравчатые... малосодержательные... лженародные произведения" ("Литературная газета", 27 октября)."

18 октября 1962 года Президиум ЦК КПСС принимает решение: отменить постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 сентября 1940 года о пьесе "Метель" как необоснованное.
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№ 2
Алдроин Чук (Тульская область)   17.08.2015 - 02:26
... Жаль разочаровывать, но "Капитальный ремонт" принадлежит перу не Леонида Леонова, а Леонида Соболева. Впрочем, то, что Леонов не писал этой книги, вовсе не делает хуже те произведения, которые... читать далее>>
№ 1
Угрюмов (Хабаровский край)   18.09.2014 - 01:46
Много-много лет назад,когда я еще был студентом иняза,профессор Филиппов посоветовал нам прочитать книжку Л.Леонова "Капитальный ремонт". Подумал: наверняка еще про какую-то гигантскую стройку.Оказалось,ошибался.С... читать далее>>
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