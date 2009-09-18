ЦДР. Открытие сезона

16 сентября спектаклем «Пойдем, нас ждет машина…»
на сцене Центра-музея В.Высоцкого Центр драматургии и режиссуры
Алексея Казанцева и Михаила Рощина открыл свой 12-й театральный сезон.
РЕПЕРТУАР
СЕНТЯБРЬ
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«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЫ
ул. Беговая, д. 5. М. «Беговая» тел. кассы: (495) 945-3245
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18 сентября (пятница) в 20.00
Премьера
Наталия Мошина
ПУЛЯ
Режиссер – Виктория Звягина
В ролях: Анастасия Марчук, Евгений Антропов.
Виктория Звягина, режиссер спектакля: «Это спектакль – сюрприз, где за каждым чихом вырастает какофония или мелодика, где из дорожной пыли вырисовывается млечный путь, а игрушечные водяные пистолеты наполняются настоящей кровью. Это как фокус, когда из конфетной обертки вдруг вырастает полотно Мунка или Босха. Словом, это пьеса, в которой космос оказывается непосредственным соседом бытового фона. Девочка-Пуля конкретна как человек из нашей с вами жизни, и в то же время – мощный персонаж шекспировского масштаба, чей мир вдруг обратился в хаос»
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Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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20 сентября (воскресенье) в 20.00
Герман Греков
МАЙЗИНГЕР
Режиссер - Юрий Муравицкий
В ролях: Алексей Курганов, Светлана Михалищева, Валерия Скороходова, Андрей Кирьян, Камиль Тукаев, Анатолий Хромов, Елена Одинцова, Валентин Степанов
Немолодой и не очень успешный режиссер двадцать лет безнадежно влюблен в жену, а потом и вдову своего друга утонченную красавицу-актрису. Но у него есть соперники: не подававший больших надежд однокурсник неожиданно стал банкиром, разбогател и взял под опеку одинокую женщину, в то время как его сын, совершенно не похожий на развязного папашу интеллигентный и молчаливый мальчик, имеет виды на ее дочь - нахальную оторву, связавшуюся с университетским преподавателем. Есть в пьесе и доктор, пишущий бездарные пьесы и тоже влюбленный в хозяйку, и горничная, которая всегда ходит в черном и сходит с ума по доктору.
Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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24 сентября (четверг) в 20.00
Премьера
Михаил Дурненков
ХЛАМ
Режиссер - Марат Гацалов
Актеры: Никита Емшанов, Роман Фомин, Диана Рахимова, Игорь Воробьев, Светлана Иванова, Наталья Наумова, Сергей Щедрин, Даниил Воробьев, Людмила Соловьева, Константин Гацалов, Анатолий Хропов.
Елена Ковальская, критик, куратор программы "Russian Case'09": «Популярный в России Мишель Уэльбек сравнил общество потребления с супермаркетом, в пьесе Михаила Дурненкова мир выведен как секонд-хенд. В начале пьесы некий продюсер заказывает писателю сценарий о предназначении человека. Вместе с писателем сценарий пишет сама жизнь. Личная жизнь писателя помимо его воли переплетается с историями аутсайдеров разного пола, возраста, занятий. Зрители спектакля располагаются среди завалов старой мебели, коробок, контейнеров со старой одеждой. Сцены идут в разных точках зала и публика только успевает крутить головой, следя за действием и напряженно вслушиваясь в слова: актеры играют своих героев-лузеров в негромкой гиперреалистической манере. Эта актерская манера завораживает и порой шокирует, на фоне повсеместной крикливой театральности она кажется настоящей новацией. Но самое актуальное в спектакле иное. Автор пьесы с большой откровенностью обрисовывает выбор, который ставит перед ним театр. Первый путь - идти на поводу театра, писать жизнь, какой ее хочет видеть публика и снискать успех. Второй путь - бескомпромиссно фиксировать и анализировать реальность. Дурненков констатирует факт, и реальное положение вещей в сегодняшнем театре подтвержает: это путь по обочине»
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Продолжительность спектакля - 1 час 40 минут без антракта
Цена билетов: 300 руб.
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30 сентября (среда) в 20.00
Совместная постановка с Театром.doc
Павел Пряжко
ТРУСЫ
Режиссер - Елена Невежина
В ролях: Арина Маракулина, Алексей Юдников, Константин Богданов, Артем Григорьев, Андрей Курносов, Михаил Ефимов, Екатерина Соломатина, Ирина Петрова, Софья Арендт, Юлия Сорокина, Клаудиа Бочар, Олеся Одинцова, Фекла Толстая.
В обычном панельном доме обычного постсоветского города живет скромная работящая девушка Нина – живет одна, потому что ее отец недавно погиб на пьяной рыбалке, а больше у нее и нет никого, кроме друга «по аське». От суровой действительности героиню спасает ее хобби: на всю свою зарплату Нина покупает, а то и заказывает по почте разных видов нижнее белье и аккуратно развешивает на веревках во дворе…
История, придуманная белорусом Павлом Пряжко, похожа на укол зонтиком. Текст - резкий, игровой, очень театральный. С одной стороны — вроде бы площадной балаган, с другой — миракль, «чудо о святом». В связи с этим у постановки два финала - балаганный и «чудесный» с одинаковой авторской ремаркой в конце: «Выход заключается в том, чтобы спустя годы посмеяться над тем, что так напрягало когда-то»
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Спектакль явно стоит посмотреть, тем более что среди исполнителей значится звезда спектакля «Кислород» Арина Маракулина и телезвезда Фекла Толстая.
Продолжительность - 1 час 30 минут без антракта
Цена билетов: 300 руб.
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НА СЦЕНЕ ЦЕНТРА В.С. ВЫСОЦКОГО
Нижний Таганский тупик, д. 3. М. «Таганская-кольцевая»,
тел. кассы: (495) 915-45-58
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16 сентября (среда) в 19.00
Юрий Клавдиев
ПОЙДЕМ, НАС ЖДЕТ МАШИНА…
Режиссер – Владимир Агеев
В ролях: Дарья Грачева, Алина Сергеева, Евгения Полунина, Денис Лапега, Александр Голубков, Александр Борисов, Артем Сенниковский, Даниил Эльдаров, Алексей Багдасаров.
Тольяттинский драматург Юрий Клавдиев – автор пьесы «Пойдем, нас ждет машина…» - один из наиболее харизматичных представителей «Новой драмы». В Центре драматургии и режиссуры с большим успехом идет моноспектакль «Я - пулеметчик». Его пьесы - это бескомпромиссное высказывание нового поколения. Ярко, талантливо и честно они говорят со зрителем на языке нового дня.
На основе довольно жесткого текста режиссер Владимир Агеев создал красивую философскую притчу. Героями нашего времени становятся молодые девушки - нервные и впечатлительные.
«Все в этом спектакле органично и выполнено на высоком уровне: жесткая бытовуха и обыденность противопоставлены рассуждениям и мыслям с «метафизическим уклоном», исполнительницы главных ролей Дарья Грачева и Алина Сергеева играют пронзительно и очень точно, совпадение текста Клавдиева и режиссуры Агеева – практически стопроцентное. Это по-женски страстная и по-мужски бескомпромиссная вещь, трагичная и смешная, взрослая и наивная, честная и мечтательная, относиться к которой можно по-разному, но нельзя не признать, что это - настоящее театральное событие!»
(Михаэль Агафонов).
Продолжительность спектакля – 2 часа без антракта
Цена билетов: от 100 до 500 руб.
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22 сентября (вторник) в 19.00
Ксения Драгунская
ОЩУЩЕНИЕ БОРОДЫ
Режиссер - Ольга Субботина
В ролях: Елена Захарова, з.а. РФ Владимир Скворцов, Алексей Осипов, Наталия Моргунова, Николай Лазарев, Сергей Мухин, Артем Смола, Ольга Лапшина, Александр Костричкин
«После просмотра этого спектакля хочется в деревню. Нестерпимо – сразу и непременно! Чтобы сполна набраться этих дивных впечатлений, эмоций и ощущений (бороды, естественно!), окунуться в неповторимый колорит, насытиться редкой красоты языком, насидеться на завалинке и напиться, в конце концов, с деревенскими мужиками – обитателями богом забытой деревеньки В. Дворики, где «каждый день - праздник». А главное, «не бояться своих болот, беречь и защищать своих чудовищ» - ведь мы сами их себе «отрастили», наподобие бороды («борода пушистая, кудрявая, высококачественная борода»)!
В этом замечательном спектакле, помимо ухающего за сценой чудовища – предвестника настоящей смуты и стихийного русского бунта, немало весьма колоритных персонажей. Это и призрак старого князя, и священник, разъезжающий на самокате и созывающий «на молебен о дожде», и местный пастух-поэт (непризнанный, естественно), и деревенский дурачок Юра Лившиц, и даже спецназовцы (как и полагается в камуфляже), появляющиеся в самый неожиданный момент.
Залихватски-озорной и, в то же время, лирический спектакль, предлагает задуматься над очень важными вещами, но делает это в легкой и ненавязчивой форме (собственно, в лучших традициях Центра драматургии и режиссуры). Как всегда радуют актеры. А в главной роли – Елена Захарова, играющая молодого, но уже известного литературоведа, которая приехала в деревню за «бородатостью» и, естественно, её получила.
Кстати, как это ни банально, но спектакль «Ощущение бороды» - о русской Душе, которая вечно балансирует на грани дикой пьянки с поножовщиной и высокой Поэзии…»
(Я.Ю., «Огни Москвы»).
Пьеса Ксении Драгунской легка, будто написана пером, а не при помощи ноутбука. Спектакль в постановке Ольги Субботиной жизнерадостен, комичен, лиричен. Он приятно молод и не обезображен мутной рефлексией. А еще - как-то по-мушкетерски беспечен — пошалили, поубивали, посмеялись, а потом и задумались. И научились радоваться каждому дню, каким бы безумным он ни был!
Продолжительность спектакля - 1 час 40 минут, без антракта
Цена билетов: от 100 до 500 руб.
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23 сентября (среда) в 19.00
ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ
Вихрь чувств в пяти воспоминаниях. По рассказам Ивана Бунина
Режиссер – Ирина Кондрашова
Актеры: Сергей Агудалин, Ольга Чувашова, Михаил Коханов, Алексей Григорьев, Марина Аксенова, Владимир Голицын, Юрий Васильев.
Столкнувшись в одном поезде, следующем из Парижа в Москву, герои рассказывают друг другу истории любви. Всплывают мимолетные чувственные воспоминания юности, самые сокровенные события жизни. Когда же поезд прибывает на конечную станцию, то оказывается, что это не финал, а только начало длительного ожидания настоящей любви, которую каждый для себя формулирует сам…
Почти для всех участников спектакля, включая режиссера, выпускницу ВГИКа Ирину Кондрашову, «Холодная осень» - первая работа на профессиональной сцене. По словам критика Евгении Александровой, «эту неопытность, конечно, не спрятать, но спектакль во всем объеме демонстрирует молодость, энергичность, прекрасную форму, артистические и чтецкие данные красивых молодых актеров. И это покоряет! «В «Холодной осени» в изобилии - свежесть, озорство, обаяние и трепет юности. Прибавьте к этому будоражущую истому бунинской прозы, полной эротики, неги и тоски, и вы получите весьма любопытный, далеко не «холодный», любовный коктейль. Он замешан на слезах и поцелуях, и рассчитан на романтиков»
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Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут
Цена билетов: от 100 до 500 руб.
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НА СЦЕНЕ ТЕАТР.DOC
Трехпрудный переулок, д. 11/13, стр. 1. М. «Тверская», «Маяковская»
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17 сентября (четверг) в 20.00
Премьера
Совместная постановка с Театром.doc
Павел Пряжко
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
Режиссеры: Михаил Угаров, Марат Гацалов
Концепция сценографии – Ксения Перетрухина
Актеры: Анна Егорова, Мария Шалаева, Даниил Воробьев, Никита Емшанов, Константин Гацалов, Алексей Жиряков, Александра Ребенок, Юлия Волкова, Игорь Стам.
Павел Руднев, критик о спектакле «Жизнь удалась»: «Пряжко - Угарова в ЦДР - спектакль о зоне молчания и о потере языка, о редукции, экономии смыслов. Спектакль, в котором есть и подлинность человеческой муки, в которой все равны, и своеобразный трагический тупик, выраженный максимально физиологически. Катарсис, поданный телесно. Пьеса Пряжко - триумф современного неопозитивизма. Веер эмоций и полнота чувств, выраженные при минимуме слов, пьеса в физиологических реакциях. В ремарках - издевка над русской психологической актерской школой, принуждающей мучаться, выделываться и изображать сложно и эффектно то, что можно описать двумя словами»
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Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут
Цена билетов: 500 руб.
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21 сентября (понедельник) в 20.00
Премьера
Совместная постановка с Театром.doc
Вячеслав Дурненков
ЭКСПОНАТЫ
Режиссер – Алексей Жиряков
Актеры: Арина Маракулина, Сергей Демидов, Никита Емшанов, Сергей Калашников, Иван Кокорин, Ксения Черноскутова, Анна Егорова, Анатолий Попов, Алексей Розин, Игорь Стам, Евгений Антропов, Владимир Курочкин, Алексей Суренский.
Livejournal о спектакле «Экспонаты»: «В маленький провинциальный городок Полынск приехал молодой бизнесмен (как позже окажется бывший военный) со своим помощником. Решил он тут устроить музей живых экспонатов: переодеть жителей в стиле 19 века и выставить их жизнь и быт на обозрение туристам. За достойную оплату, разумеется.
Кое-кто в надежде заработка втягивается в эту авантюру, а кто-то из-за гордости своей не хочет быть клоуном и достает ружье. Кое-кто в это время пьет водку на кухне, а кто-то поджигает магазин соседа. Кое-кто собирается уехать в далекую Москву, а кто-то, наоборот, оттуда возвращается разочарованный. А у молодых жителей города - любовь и романтический период отношений.
Пьеса «Экспонаты» Вячеслава Дурненкова стала победителем в драматургическом конкурсе «Действующие лица» в 2008 году, а также получила одну из премий на фестивале «Новая Драма-2008». Режиссер Алексей Жиряков и художник-постановщик Алексей Лобанов придумали очень креативный ход с точки зрения формы, чтобы разбавить драматичность и накал страстей содержания пьесы. Минимум декораций: деревянный стол и 3 стула, да скамейка. И, главное - 2 двери, через которые приходят герои со своими проблемами и через которые они уходят, унося с собой нерешенные проблемы.
Здесь все натурально и естественно, никакой наигранности и фальши. По-настоящему целуются, по-настоящему ругаются матом, дерутся и грустят так же по-настоящему. Хотя при этом нет в спектакле ни пошлости, ни жестокости. А есть юмор и ирония, любовь и честь. Актеры не играют, а проживают свои роли»
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Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут без антракта
Цена билетов: 500 руб.
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ОКТЯБРЬ
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«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ И РЕЖИССУРЫ
ул. Беговая, д. 5. М. «Беговая» тел. кассы: (495) 945-3245
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6 октября (вторник) в 20.00
Премьера
Фальк Рихтер
GOD IS A DJ
Стереоспектакль
Режиссер – Михаил Морсков
Актеры: Моника Госсманн, Глеб Иванов. При видео-участии Юлии Рутберг
«God is a dj» - не просто пьеса в ее классическом представлении, скорее, это - симбиоз перформанса, клубной культуры, комедийного и реалити-шоу на ТВ, полное отсутствие границ между реальным и виртуально-информационным мирами.
Он и Она, мужчина и женщина, молодые представители поколения ИНТЕРНЕТА, поколения ТЕЛЕВИДЕНИЯ, поколения ЭКСТАЗИ. Они превращают собственную жизнь в постоянную игру и саморекламу. Их жизнь – это жизнь перед камерой. Через интернет в режиме реального (или виртуального?) времени за героями наблюдает большое число людей. Сюжеты, представляемые молодой парой на всеобщее обозрение, – это они сами, их мысли, чувства, прошлое, быт - самое личное и интимное.
Продолжительность спектакля - 1 час 50 минут без антракта
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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10 октября (суббота) в 20.00
Премьера
Димитр Динев
КОЖА И НЕБО
Постановка, сценография и музыкальное оформление – Борислав Чакринов (Болгария)
Актеры: Алена Гирель, Дмитрий Мухамадеев, Артем Крестников
Болгарский режиссер Борислав Чакринов с нашими молодыми актерами выпустил спектакль по пьесе своего соотечественника Димитра Динева о любви русского наемника и мусульманской девушки, которых свела вместе одна из нескончаемых балканских войн.
Пьеса «Кожа и небо» известного болгарского драматурга Димитра Динева была написана в 2000 г. За ее создание автор получил самую престижную болгарскую театральную награду «Аскеер».
Продолжительность спектакля – 1 час 20 минут без антракта
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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19 октября (понедельник) в 20.00
БЕДНЫЙ УИЛЬЯМС
Антиутопия-буфф, материализовавшаяся после прочтения пьесы Теннесси Уильямса «Прекрасное воскресение для пикника»
Режиссер - Вадим Данцигер
Актеры: Наталья Гаранина, Наталья Кузнецова, Екатерина Стулова, Елена Соловьева.
Молодая учительница Доротея планирует новую жизнь, переезд в хорошую квартиру и замужество с директором школы, своим женихом. Он должен вот-вот позвонить, однако почему-то не звонит. В разгаре - воскресенье, еще можно успеть на пикник с толстой соседкой Боди и ее братом-близнецом, который активно сватает Доротею. Но Дотти ничего такого не хочет: она ждет звонка...
Продолжительность спектакля- 1 час 20 минут
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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21 октября (среда) в 20.00
Премьера
Роланд Шиммельпфенниг
ЖЕНЩИНА ИЗ ЕГО ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Режиссер - Игорь Селин.
В ролях: Дмитрий Умеров, Лилия Буркова, Юлия Учиткина, Роман Фомин, Михаил Фатеев, Наталия Лесниковская, Ольга Хохлова.
«Женщина из его прошлой жизни» – своеобразный римейк еврипидовской «Медеи». Эта пьеса – про великую любовь и про женщину, которая идет в своей страсти до конца. Драматическая и одновременно смешная, отчасти детективная история говорит о жизни и смерти, любви и предательстве, мучительном выборе и ответственности за свои чувства, обещания и поступки.
Продолжительность спектакля - 1 час 35 минут без антракта
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
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26 октября (понедельник) в 20.00
Премьера
Александр Володин
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Режиссер - Вероника Родионова
В ролях: Виталий Боровик, Наталья Ноздрина, Петр Зускин, Мария Мотто, Анастасия Харитонова, Иван Исьянов.
«История из жизни» — двое полюбили, поженились, разошлись. А потом поняли, что все-таки не могут друг без друга. Но ошибку так сложно признать, и так сложно сказать слово «прости».
Спектакль Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина «С любимыми не расставайтесь» - это попытка по-новому прочитать традиционный текст хорошо знакомой пьесы Александра Володина. Режиссер Вероника Родионова не остановилась на бытовом содержании драматургии, она вместе с актерами создала яркое и зрелищное игровое пространство, где каждый персонаж стал еще и символом какого-либо человеческого качества.
Быт, гротеск, абсурд – многие параметры как привычного, так и экспериментального театра, превратились в динамичное синтетическое зрелище, где на равных существуют слово, пластика, музыка, цвет и свет.
Продолжительность спектакля - 1 час 30 мин. без антракта
Цена билетов: 300 руб.
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27 октября (вторник) в 20.00
Премьера
НА ВОЛНЕ Ф.М.
По произведениям Ф.М.Достоевского
Режиссер – Алексей Багдасаров
Актеры: Ольга Прихудайлова, Ольга Бешуля, Татьяна Мухина, Ольга Чернова.
Четыре женщины встречаются в дамском салоне для типичного времяпрепровождения: безобидной, на первой взгляд, игры в карты и приятного чаепития. Это повседневное занятие является знаком давно устоявшейся и оформленной жизни... Если бы не одно негласное правило: игра идет на откровенность…
Продолжительность – 1 час 15 минут без антракта
Цена билетов: 300 руб.
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НА СЦЕНЕ ЦЕНТРА В.С. ВЫСОЦКОГО
Нижний Таганский тупик, д. 3. М. «Таганская-кольцевая»,
тел. кассы: (495) 915-45-58
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7 октября (среда) в 19.00
Братья Пресняковы
ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Режиссер - Ольга Субботина
В ролях: з.а. РФ Владимир Скворцов, Глеб Подгородинский, Сергей Мухин, Артем Смола, Алексей Багдасаров, Михаил Дорожкин, Сергей Глушко, Ольга Лапшина, Ольга Хохлова, Елена Захарова, Ирина Язвинская, Андрей Аббасов, з.а. РФ Юрий Шерстнев, Мохаммед Абдель Фаттах, Григорий Данцигер, Надежда Ширяева, Виктория Куликова, Елена Котихина, Александр Ревенко, Игорь Ларин, Александр Костричкин.
Этот спектакль – экшн, с динамично развивающимся действием, полным разных метаморфоз, трюков и, наряду с этим, – изящный и красочный. Интрига закручена, как и полагается в хорошем детективе: два студента, снимающие квартиру, во время ремонта под половым покрытием обнаруживают труп. Их жизнь начинает стремительно меняться, превращаясь в нечто странное, нереальное, обрастая встречами с различными фантасмагорическими персонажами. Незаметно для самих себя, они погружаются в некую мистическую среду, где их ждет ряд невероятных открытий.
Несмотря на жанр «черной комедии», режиссер спектакля Ольга Субботина, хорошо известная своими яркими театральными работами, поставила вовсе не мрачный, а смешной, ироничный спектакль - с верой в силу человека, в его способность бороться с обстоятельствами.
В спектакле заняты лучшие молодые артисты Москвы, на протяжении нескольких лет сотрудничающие с Центром драматургии и режиссуры и ставшие «звездами» как на сценических подмостках, так и на телевидении и в кино.
«Половое покрытие» - пьеса братьев Пресняковых, которые на сегодняшний день являются культовыми драматургами России. Их пьеса «Терроризм», с успехом идущая на сцене МХАТ, поставлена в театрах Лондона и Стокгольма. Пресняковы – лауреаты различных международных драматургических премий. Их пьесы пользуются огромной популярностью в Европе.
Продолжительность спектакля - 2 часа.
Цена билетов: от 100 до 700 руб.
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12 октября (понедельник) в 19.00
Анна Богачева
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
Режиссер - Вероника Родионова
В ролях: Екатерина Федулова, Виктория Садовская-Чилап, Виктор Флиер, Олег Каменщиков, Анастасия Харитонова, Светлана Фатина, Валерий Сехпосов, Петр Зускин, Иван Лапин, Алексей Франдетти, Владимир Смирнов, Ксения Черноскутова, Валерия Скороходова, Константин Муранов, Марина Маныч.
Выпускной бал - ученики 11-х классов получают аттестаты о среднем образовании: праздник, веселье, воздушные шарики, признания в любви и легкая эйфория перед предстоящей взрослой жизнью. Казалось бы, обыкновенный выпускной вечер. Но постепенно действие начинает развиваться совершенно непредсказуемо. Странно и необычно поведение главной героини, 17-летней выпускницы, и внезапно возникающего молодого мужчины, «ее старого друга»…
Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут.
Цена билетов: от 100 до 500 руб.
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14 октября (среда) в 19.00
Нина Беленицкая
03
Режиссер - Елена Рейсс
В ролях: Ольга Хохлова, Дмитрий Уросов, Сергей Меньшов, Ольга Добрина, Алексей Григорьев, Светлана Фатина, Владимир Терещенко, Ирина Язвинская, Андрей Косырев.
Пьеса Нины Беленицкой основана на реальных драматических событиях – диспетчер скорой помощи не ответила на звонок о помощи, в результате чего погибла девочка-старшеклассница. На сцене сюжет обрел яркие фарсовые, даже гротескные краски. Драматизм документальных фактов трансформировался в извечный драматизм человеческой жизни, ищущей, но зачастую не находящей, выхода из своего одиночества.
Динамичность, интрига, яркое пластическое решение, блистательная игра актеров Ольги Хохловой, Дмитрия Уросова, Сергея Меньшова, Владимира Терещенко и других – вот отличительные черты спектакля «03» Центра драматургии и режиссуры.
Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут без антракта
Цена билетов: от 100 до 500 руб.
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НА СЦЕНЕ ТЕАТР.DOC
Трехпрудный переулок, д. 11/13, стр. 1. М. «Тверская», «Маяковская»
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13 октября (вторник), 22 октября (четверг) в 20.00
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
Михаил Угаров, режиссер: «Сама пьеса основана на совершенно классической ситуации: два брата и девушка, которую они никак не могут поделить. Но самое интересное - не ситуация, а способ, которым на нее реагируют персонажи…»
Марина Зайонц, журнал «Итоги»: «Мат на сцене я воспринимаю с трудом, усилие над собой делаю. Не люблю. Каждый день в метро, на улице слышу, достаточно мне, и так уже не отмыться от грязи этой. Но странное дело, в спектакле «Жизнь удалась» мат звучит как музыка. И в этом утверждении, как ни удивительно, нет особого преувеличения. Представьте себе симпатичную круглолицую девочку, говорящую примерно так: "Ну ты, …, Вадим, ты дебил, …!" Эту фразу она произносит многократно, практически выпевает ее, и всякий раз с разной интонацией. То зло, то нежно, иногда задумчиво, лобик наморщив, как будто сама не понимает, что этим сказать хочет. Собственно, тут-то и зарыт ключик, с помощью которого пьеса открывается. Ее персонажи маются, не умея высказать то, что чувствуют. Нет у них слов в запасе, кроме этих, непечатных. У них нет ничего, ни мыслей, ни желаний, одни рефлексы - выпить, закусить, трахнуться. По этой части жизнь их и в самом деле удалась. Два брата-физкультурника, Алексей (Константин Гацалов) и Вадим (Даниил Воробьев), и две школьницы, Лена (Анна Егорова) и Анжела (Александра Ребенок), проделывают все вышеперечисленное, полагая, что именно это и нужно им для счастья. А счастья нет, вот что странно. И любви нет, и физиология радости не приносит. И свадьба Алексея с Еленой ни на что не похожа, и жених упивается в лоскуты, и невеста думает, что любит другого. Они плывут по жизни, корчась от невозможности осознать себя и хоть как-то выразить. И это, конечно, драматично, несмотря на то, что сидишь, смотришь и час с лишним смеешься. Молодые артисты здесь не просто органичны и обаятельны, они очень точно ощущают стиль постановки, от привычного, документально достоверного бесконечно далекий»
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Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут
Цена билетов: 500 руб.
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23 октября (пятница) в 20.00
Н.В. Гоголь
ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ
(ранняя редакция)
Режиссер - Алексей Дубровский
Исполнитель - Тимофей Трибунцев
В основе спектакля – ранняя редакция гоголевской «Повести о капитане Копейкине» из поэмы «Мертвые души». Сюжет вполне актуален и сегодня: боевой офицер, выйдя в отставку, бесполезно хлопочет о пенсии и, получив от властей указание искать средства к существованию своими силами, становится атаманом разбойников.
Роль Копейкина в спектакле исполняет артист театра «Сатирикон» Тимофей Трибунцев - актер редкого темперамента — маленький, бойкий, яростный. Он уже не раз доказал свое умение держать зал, создав целую галерею блестящих персонажей второго плана, которые подчас запоминались лучше главных героев. Режиссер Алексей Дубровский в «Повести о капитане Копейкине» дал возможность Трибунцеву развернуться в полную мощь.
Тимофей Трибунцев окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. В «Центре драматургии и режиссуры» занят в спектаклях «Смерть Тарелкина», «Галка - Моталко», «Москва – открытый город». Многие зрители наверняка знают этого артиста по его многочисленным работам в кино и на телевидении: «Дальнобойщики», «Дорога», «Звезда», «Стилет», «Штрафбат», «Эшелон», «Желтый дракон», «Остров», «Глянец», «Отрыв», «Завещание Ленина», «Кружовник», «Ликвидация», «Человек, который знал все», «Опасная связь».
Продолжительность спектакля - 1 час
Цена билетов: 500 руб.
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28 октября (среда) в 20.00
ДА Я ХОЧУ ДА
Сцены из романа Джеймса Джойса «Улисс»
Режиссер - Алексей Багдасаров
Исполнитель - Ольга Прихудайлова.
«Да я хочу да» - это последние слова из романа «Улисс» Джеймса Джойса. Для спектакля режиссер Алексей Багдасаров взял 40 финальных страниц, представляющих собой поток сознания жены главного героя романа – Молли Блум.
«Спектакль длится чуть более часа, на протяжении которого на зрителя изливается — в сопровождении испанской гитары — поток пылающего, лихорадочного сознания, заканчивающийся внутренним примирением с мужем и страстным приятием жизни вообще, теми самыми словами из названия спектакля — «Да я хочу да»
(Екатерина Рябова, «Ваш досуг»).
В роли Молли — хореограф и актриса Ольга Прихудайлова, участница больших коммерческих проектов («Метро», «Cats») и маленьких радостей отечественного современного танца («Цветные сны белого ослика», «Новый год»).
«Ольга Прихудайлова чрезвычайно обаятельна: чтобы заворожить зал ей не нужно ни декораций, ни костюмов, ни танцев, ни песен, ни эффектных мизансцен. В одной ночной сорочке, сидя на стуле, Молли-Прихуйдалова делится с залом самыми интимными подробностями из жизни женщины. Слышать ее монолог не всегда приятно, иногда — противно и трудно, но - удивительное дело — оторваться никак нельзя»
(Евгения Александрова, Inout.ru).
Продолжительность спектакля - 1 час
Цена билетов: 500 руб.
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29 октября (четверг) в 20.00
Юрий Клавдиев
Я – ПУЛЕМЕТЧИК
Исполнитель - Кирилл Плетнев
«Я - пулеметчик» — пьеса Юрия Клавдиева, проделавшего путь от тольяттинского рэпера до модного столичного драматурга почти молниеносно.
«Я - пулеметчик» — внутренний монолог молодого парня, или, если хотите, его внутренний диалог с воевавшим дедом в тот момент жизни, когда хочется, либо перестрелять всех вокруг, либо пустить пулю себе в лоб.
В спектакле герой говорит языком «Бумера» и «Бригады», но сквозь бандитскую речь и современную реальность с разборками, джипами, уличным беспределом просвечивают иные лексические и временные пласты. В сознание внука-бандита вклинивается сознание его деда: участника Великой Отечественной войны. Так встречаются две эпохи и две войны: патриотически-освободительная и нынешняя — кровавая бойня без правил и целей.
Короткий, как детский утренник, жесткий, как «Бумер 1», матерный, как вся «Новая драма», спектакль по пьесе Юрия Клавдиева царапает сердце и воскрешает позабытое и немодное нынче чувство: патриотизм.
Играет спектакль по пьесе Клавдиева Кирилл Плетнев, звезда сериалов «Диверсант», «Солдаты 3», «Штрафбат», «Тайга. Курс выживания». Артист — обладатель премии за лучшую мужскую роль фестиваля «Новая драма»-2005 в спектакле «Фантомные боли» Ирины Керученко, лауреат театральной премии «Чайка-2007» в номинации «Прорыв» (переход актера из разряда «начинающих» в категорию «звезд»).
Спектакль – участник международных фестивалей в Люблине (Польша) и Будапеште (Венгрия), IV международного фестиваля «Новая драма — 2008» в Братиславе (Словакия), международного театрального фестиваля «High Fest» (Ереван, Армения, 2008 г.).
Продолжительность спектакля - 1 час
Цена билетов: 500 руб.
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30 октября (пятница) в 20.00
Кароль Фрешетт
LOVEЦ
Режиссер - Сергей Сатин
В ролях: Наталья Омельченко, Кирилл Малов.
Как найти свою любовь в этом мире? Да очень просто: надо дать объявление, мол, молодая наследница ищет того, кто сумеет ее заинтересовать, взволновать и обольстить. За вознаграждение! И ждать! Именно так и сделала Беатриса - героиня очень популярной в мире пьесы Кароль Фрешетт и спектакля «Loveц» Центра драматургии и режиссуры.
Одному из претендентов - Жану удалось-таки обольстить красавицу. Впрочем, не обошлось без сюрпризов. Причем, для обоих! Жан оказался профессиональным ловцом за наградами, а у Беатрисы денег не оказалось…
Спектакль имеет у публики безумный успех. Никакого эпатажа, мата и обнаженки. Все просто, но душевно: два актера посреди пустой комнаты разыгрывают увлекательную сказку, а мы слушаем, как дети, и уплываем мыслями куда-то очень далеко. Успеваем и помечтать, и посмеяться, и погрустить.
В спектакле работают молодые актеры «Ленкома» Наталья Омельченко и Кирилл Малов. По общему признанию работают «на пятерку». Кстати, Наталья Омельченко за исполнение роли Беатрисы в этом спектакле удостоилась главной премии газеты "Московский Комсомолец" в номинации «Лучшая женская роль» (категория «Начинающие») сезона 2006-2007 года.
Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут
Цена билетов: 500 руб.
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