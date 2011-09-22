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Премьера в Московском театре «Бенефис»

22 сентября
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22 сентября 2011
В Московском драматическом театре «Бенефис» 22 - 23 сентября - премьера спектакля «Легкомысленная комедия для взрослых людей» по пьесе «Как важно быть серьезным» одного из самых противоречивых и ярких авторов 19 века Оскара Уайльда.
Автор сценической версии и режиссер-постановщик - Заслуженный деятель искусств, Заслуженная артистка России Анна Неровная, художник-сценограф - Дмитрий Дробышев, художник по костюмам - Альбина Габуева, музыкальный руководитель - Ирина Уварова, хореограф - Марина Суконцева.
Лихо закрученная интрига, полная забавных ситуаций, озорная интонация, пронизывающая все действо, легкая, создающая настроение музыка, великолепная игра актеров - в итоге родился настоящий спектакль-праздник. Этой театральной постановке непременно хочется улыбаться и вместе с актерами шалить и проказничать. Однако, не забывать, что острота реприз Уайльда очень современна, актуальна и поучительна.
Режиссер Анна Неровная выходит за рамки традиционного восприятия комедии. Свою сценическую версию она превратила в изящное, музыкально-пластическое сочинение, перенеся его в яркий период истории середины 20-го века. Играющие в спектакле актеры Дмитрий Сидоренко (Джон Уординг), Евгений Вакунов и Иван Савченко (Алджернон Монкриф), Елена Игнатьева (Гвендолен Ферфакс), Елена Соколова (Леди Брэкнелл), Марина Фомина и Валерия Сухачева (Сесили Кардью) с легкостью демонстрируют блеск остроумия, безупречность и тонкость манер. Неожиданное режиссерское решение дуэта актеров Ольги Посаженниковой (Мисс Призм) и заслуженного артиста России Виктора Бабича (доктор Чезюбл) уже с первых секунд появления на сцене вызывают у зрителей смех, а искусно выполненные костюмы и необыкновенные аксессуары, умело дополняющие образы героев комедии, подчеркивают точность решения персонажей.
Следя за динамичным развитием комедийной интриги, мы наслаждаемся торжествующей стихией игры, любви, искрометности удивительного и ироничного общения персонажей и, понимаем, как точен был Оскар Уайльд, говоря: «Цель искусства – поучать, развлекая».
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персоны
Евгений ВакуновЕлена ИгнатьеваАнна НеровнаяИван Савченко (II)Дмитрий СидоренкоМарина Фомина
театры
«Бенефис»

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Виктор Бабич (з.а.России), Ольга Посаженникова в спектакле «Легкомысленная комедия для взрослых людей»
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