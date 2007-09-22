Третий Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр»

анонс

14 июля 2007

Всепольский фестиваль русской и советской драматургии

В ноябре 1967 года в Польше проходил Всепольский фестиваль русской и советской драматургии, в котором приняла участие и труппа театра "Современник". Из воспоминаний Галины Волчек: — " Современник " должен был впервые выехать на зарубежные гастроли .