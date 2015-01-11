Театральный мятеж

23 сентября 1992 г. на общем собрании произошло выделение из Театра на Таганке театра "Содружество актеров Таганки". За разделение театра тайным голосованием высказалось подавляющее большинство трудового коллектива театра.

В годы застоя театр на Таганке был отдушиной интеллигенции, пытавшейся найти в спектаклях этого театра закамуфлированную критику режима. Руководил театром Юрий Любимов. Первым спектаклем театра стал легендарный "Добрый человек из Сезуана" Б.Брехта, в котором были заняты такие актеры как В.Высоцкий, Н.Губенко, З.Славина, позже составившие славу и гордость не только Таганки, но и всего отечественного театра. В 1983 году, когда Юрий Любимов уехал из страны и был лишен советского гражданства, а поставленные им спектакли изъяты из репертуара, Театр на Таганке возглавил Анатолий Эфрос, а затем - Николай Губенко.

С началом перестройки, в 1988 году, Юрий Любимов смог вернуться в СССР. Однако, его взаимоотношения с труппой приняли неожиданный характер. С одной стороны, в основу конфликта легло то, что Ю.Любимов не мог уделять Театру на Таганке столько же времени, как прежде – режиссер был вынужден совмещать работу с постановками по уже заключенным зарубежным контрактам. С другой стороны, Юрий Любимов, после нескольких лет вынужденного изгнания, в полной мере сумел оценить все преимущества западной контрактной системы. Он решил приватизировать театр и перевести труппу на контракты. Возникла конфликтная ситуация, которая вскоре привела театр к расколу.

Раскол театра получился громким и драматичным. После решения Моссовета о создании «Содружества актеров Таганки» прошли десятки судебных процессов, в том числе дважды – в Высшем Арбитражном суде РФ, в основном – о разделе сценических площадок. В результате коллектив «Содружества актеров Таганки» занял новое театральное здание; Театр на Таганке работает в старом.