Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

С чего начинается театр?

24 сентября
Все года

Театральная хроника >>
24 сентября 2009
Ответ на этот непростой вопрос в течение трех дней искали участники II-го Международного фестиваля любительских театров "Театр начинается...", который прошел в Санкт-Петербурге с 24-го по 26-е сентября.

Уже во второй раз Северная Пальмира принимает гостей из разных стран мира, которые не могут жить без театра. В этом году на фестиваль было отобрано 15 спектаклей различных жанров и направлений – от абсурда –
до балета.
3 дня в «Театре на Васильевском» проходили конкурсные просмотры театральных работ участников фестиваля из Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и России. В приветственном слове Президент фестиваля народный артист РФ Александр Галибин и председатель жюри народный артист РФ Георгий Тараторкин отметили, что слово «любительский» происходит от слова «ЛЮБОВЬ».

В рамках фестиваля было проведено два мастер-класса по пантомиме (Профессор РАТИ Елена Маркова) и режиссуре (Профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Белинский). Также прошел круглый стол с членами жюри, где они дали советы и рекомендации по улучшению некоторых спектаклей

27 сентября в Смольном Дворце состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей фестиваля:

ДИПЛОМОМ ЗА СПЕКТАКЛЬ НАГРАЖДЕНЫ:

СТЭМ «Вернисаж» г. Гродно, Республика Беларусь
Театр студия «Окна» Санкт-Петербург, Россия
Театр-студия «Йорик» г. Резнеке, Латвия


ДИПЛОМОМ ЗА ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НАГРАЖДЕН:

Театр «LESEDRAMA» г. Аугсбург, Германия


ДИПЛОМОМ ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ НАГРАЖДЕН:

Театр «LESEDRAMA» г. Аугсбург, Германия

ДИПЛОМОМ ЗА ПОИСК СЦЕНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА НАГРАЖДЕН:

Народный театр «Зурбаган» г. Бийск Алтайского края, Россия

ДИПЛОМОМ ЗА СОЗДАНИЕ ПЬЕСЫ И СПЕКТАКЛЯ О ТЕАТРЕ НАГРАЖДЕН:

Театр «МАРТ» Санкт-Петербург, Россия

ДИПЛОМОМ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ РОЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

А. БЕЛЯЕВ – за роль Ноздрева в спектакле «Портреты» из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» – театр «Другое небо» г. Силламяэ, Эстония
Р.ЭРГАРДТ – за роль Чичикова в спектакле «Портреты» из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» – театр «Другое небо» г. Силламяэ, Эстония
А. АЛЕКСЕЕНКО – за роль Анны в спектакле А. Котляр «Чужая жизнь» – Учительский театр «Перемена» г. Клайпеда, Литва
А. КОЗЫРЕВА – за роль юной Лики в спектакле «Блокадный вальс» по мотивам пьесы А. Арбузова - Театр «Отрада» г. Клайпеда, Литва
Л. ВОЛКОВА – за роль Моцарта в спектакле «Моцарт и Сальери» по мотивам произведений А. Пушкина и Л.Филатова – театр-студия «Йорик» г. Резнеке, Латвия

ДИПЛОМОМ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:

Элкский театр танца – «За лучшую сценографию» г. Элк, Польша
Народный театр «Зурбаган» – «За лучшее пластическое решение» г. Бийск Алтайского края, Россия
Театр «Отрада» «За лучшее музыкальное оформление спектакля» г. Клайпеда, Литва
Е.КАСАТКИН – за роль аккомпаниатора в спектакле по пьесе М.Митуа «Аккомпаниатор» – театр-студия «Голос» ДК МГТУ им. Н.Баумана Москва, Россия

ДИПЛОМОМ И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАЖДЕНЫ:

Театр «Дилетант плюс» – «За лучшую режиссуру» – режиссер И.Бокарева – г.Омутнинск Кировской области, Россия
А.КРОТОВ и И.БОКАРЕВА – «За лучший актерский дуэт» – Театр «Дилетант плюс» г.Омутнинск Кировской области, Россия
А. СМИРНОВ (13 лет) «За лучшую мужскую роль» в спектакле Э.-Э.Шмидта «Оскар и Розовая дама» – Лиепайский любительский детско-юношеский театр «Балаганчик» г. Лиепая, Латвия
МАЙЯ ТАРАХОВСКАЯ «За лучшую женскую роль» в спектакле А. Котляр «Чужая жизнь» – Учительский театр «Перемена» г. Клайпеда, Литва
Элкский театр танца – «За лучший актерский ансамбль» г. Элк, Польша

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:
Лиепайский любительский детско-юношеский театр «Балаганчик» г. Лиепая, Латвия

ГРАН-ПРИ:

Театр «Дилетант плюс» г.Омутнинск Кировской области, Россия

Евгений Кудряц, директор-распорядитель театра «LESEDRAMA», Аугсбург (Германия)
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

фотографии >>
С чего начинается театр? фотографии
"Adieu" по пьесе С. Мрожека "Вдовы" Театр - студия "Окна" (Санкт - Петербург)
"Моцарт и Сальери" (театр-студия "Йорик" г. Резнеке, Латвия)
Зиновий Сагалов - художественный руководитель и главный режиссер театра "Lesedrama" (Германия, Аугсбург)
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Gossip girl (Москва)   19.02.2011 - 23:22
Люблю люблю люблю свой Зурбаган!:* читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

ЦДР: «На волне Ф.М.»
ЦДР: «На волне Ф.М.»
5 и 6 марта в ЦДР состоится премьера нового спектакля Алексея Багдасарова «На волне Ф.М.» по произведениям Ф.М. Достоевского.
Театр - лагерный, актеры - заключенные
Театр - лагерный, актеры - заключенные
Норильский заполярный театр драмы был создан на основе лагерного театра, актеры которого были заключенными НориЛАГа. В архивах не сохранился приказ об открытии театра. Считается, что это произошло 6 ноября 1941 года, когда в бараке лагерного поселка впервые поднялся театральный занавес.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.
Ильфат Юмагулов
22 сентября ушёл из жизни актёр Ильфат Юмагулов.
Саодат Джураева
20 сентября ушла из жизни актриса Саодат Джураева.
Наталья Высоцкая
20 сентября ушла из жизни актриса Наталья Высоцкая.

День рождения >>

Наталья Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Антон Юрьев
Игорь Ясулович
Радош Байич
Ниа Вардалос
Гордон Клэпп
Пьер Коссо
Ги Сен-Жан
Кевин Сорбо
Жан Сорель
все родившиеся 24 сентября >>

Премьеры ТВ

Канцелярская крыса
24 сентября
НТВ
Забытое преступление
28 сентября
ТВЦ
Вопреки судьбе
29 сентября
Россия 1
Женщина в зеркале
29 сентября
ТВЦ
Любовь-морковь по-французски
29 сентября
Первый канал
Училка
30 сентября
Россия 1
Элвис Пресли. Искатель
30 сентября
Первый канал

ревью