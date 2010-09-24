МОСТ. Премьеры

анонс

5 марта звезда двух континентов Гару дал концерт в московском клубе «Б-1 Максимум». Это лишь часть его российского турне, включающего в себя города России, Украины и Армении.

26 сентября 2006

Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех...

18 октября (по новому стилю) 1896 года оглушительным провалом закончилась премьера пьесы "Чайка" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены.