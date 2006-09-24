Закрытие "Новой драмы"

24 сентября 2006 года состоялось закрытие фестиваля "Новая драма". Определились новые герои и пьесы, которые овладели думами зрителей и критиков. Гран-При получила постановка Владимира Панкова "Док.тор"
, призы за лучшую мужскую и женскую роль достались Дмитрию Мухамадееву
("Три действия по четырем картинам"
театра "Практика"
) и Анне Галиновой
(«Чернобыльская молитва»
, Lehtonen Production
, Москва), а также Специальной Премией Жюри были награждены Иван Маленьких
(«Череп из Коннемары»
, «Красавица из Линэна»
, Театр «У Моста»
, Пермь) и Руслан Маликов
(«Манагер»
, Театр.doc
).
В ходе фестиваля прошли дискуссии с участием драматургов нового поколения - братьев Дурненковых
, Ивана Вырыпаева
, Михаила Угарова
, Эдуарда Боякова
, Владимира Панкова
, Юрия Клавдиева
, Андрея Могучего
и Марины Давыдовой
. В программе также состоялся семинар "Москва-Вроцлав-Москва", в котором польские и русские актеры показали в ряде сценок, как прониклись любовью друг к другу за неделю общения. Много часов было посвящено проблеме единения театра с кино и телевидением. А также были зачитаны новые пьесы, представлены новые спектакли и новые направления, новая музыка и новые имена.
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