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Закрытие "Новой драмы"

24 сентября
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24 сентября 2006
24 сентября 2006 года состоялось закрытие фестиваля "Новая драма". Определились новые герои и пьесы, которые овладели думами зрителей и критиков. Гран-При получила постановка Владимира Панкова "Док.тор", призы за лучшую мужскую и женскую роль достались Дмитрию Мухамадееву ("Три действия по четырем картинам" театра "Практика") и Анне Галиновой («Чернобыльская молитва», Lehtonen Production, Москва), а также Специальной Премией Жюри были награждены Иван Маленьких («Череп из Коннемары», «Красавица из Линэна», Театр «У Моста», Пермь) и Руслан Маликов («Манагер», Театр.doc).
В ходе фестиваля прошли дискуссии с участием драматургов нового поколения - братьев Дурненковых, Ивана Вырыпаева, Михаила Угарова, Эдуарда Боякова, Владимира Панкова, Юрия Клавдиева, Андрея Могучего и Марины Давыдовой. В программе также состоялся семинар "Москва-Вроцлав-Москва", в котором польские и русские актеры показали в ряде сценок, как прониклись любовью друг к другу за неделю общения. Много часов было посвящено проблеме единения театра с кино и телевидением. А также были зачитаны новые пьесы, представлены новые спектакли и новые направления, новая музыка и новые имена.
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