Первая модель продюсерского театрального центра

Всероссийское объединение "Творческие мастерские" (ВОТМ) было учреждено Союзом театральных деятелей РСФСР 24 сентября 1987 года.

Авторы этой идеи, они же члены первого правления ВОТМ, - Е. Арье, Вл. Иванов, Д. Крымов, В. Мальцев, М. Мокеев, В. Семеновский, И. Шабалтас, - не случайно использовали в названии объединения слово "мастерские", некогда введённое в театральный обиход Мейерхольдом. Они пытались создать уникальную по тем временам структуру, с помощью которой могли бы реализовать себя представители нового искусства - те, кто был вытеснен на обочину, с кем не желали считаться репертуарные театры-монстры. В первый же свой сезон "Мастерские" выпустили более 20 (!) спектаклей, осуществлённых прежде безвестными режиссёрами и группами. А. Пономарёв, Клим, В. Мирзоев, В. Саркисов, группа поэтов "Альманах" (М. Айзенберг, С. Гандлевский, Д. Новиков, Т. Кибиров, Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, В. Коваль, А. Липский) и многие другие успешно дебютировали в ВОТМе.

"Мастерские" существовали за счёт дотации своих учредителей; они находились в полной финансовой зависимости от тех, кому собирались стать эстетической альтернативой. Что и привело к добровольной отставке снователей "Мастерских", а в дальнейшем и к окончательной деформации этого романтического замысла первых лет перестройки.

Оставив немногочисленные, но ощутимые плоды своего недолгого существования (из творческих мастерских выйдут Владимир Мирзоев, Валерий Саркисов, Борис Мильграм, Александр Пономарев), и идея дела, и само дело обречены будут закончить свои дни с отъездом вдохновителя и бессменного руководителя этого начинания Мальцева. Все держалось на волевом усилии одного, отдельного взятого индивидуума. По сути, это первая и последняя попытка внедрить грамотную модель продюсерского театрального центра, схожую с аналогичными киноинститутами на Западе: с гибкой системой лоббирования некоммерческого театрального искусства, с поисками новых имен и новых идей, с подвижной структурой финансирования и проката.

"Творческие мастерские" просуществовали до 1995 года.