Московский академический театр сатиры представляет первую премьеру нового сезона «Люпофь»

анонс

17 сентября 1896

Вера Комиссаржевская: или роль Ларисы в «Бесприданнице», или она уходит из театра.

Вера Федоровна Комиссаржевская начала свой творческий путь в Новочеркасском театре, который сейчас носит её имя. После первых успехов в провинции (Новочеркасск, Вильно) в 1896 году ее пригласили в Александринский театр, положив солидный оклад и казенный гардероб.