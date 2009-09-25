Московский академический театр сатиры представляет первую премьеру нового сезона «Люпофь»

Стас Николаев
по своей основной профессии – актер. Он много занят в репертуаре театра, среди сыгранных им ролей - Людовик в «Мольере» по «Кабале святош» М.А. Булгакова, заглавная роль в «Левше» по Лескову и Замятину, Фабрис в «Орнифле» Ж. Ануя, Бакин в «Талантах и поклонниках», Фабрицио в «Хозяйке гостиницы» Карло Гольдони.
В этом внушительном списке нет ни одного современного названия.
Для того, чтобы заполнить пробел Стас Николаев написал пьесу, и сам поставил ее на сцене «Чердак Сатиры». Эта работа получила одобрение маститых коллег, которых заворожил и театральный язык режиссера, и необычные сюжетные повороты, и по-новому раскрытая вечная тема любви.
Банальная история расставания в спектакле зазвучала по-новому. Здесь четыре персонажа – главная героиня Вера, несостоявшаяся балерина, во времени настоящем художник- гример, актер Ведунов, персонаж почти без слов, но для того, чтобы быть правдивым, он должен научиться играть на музыкальном инструменте. Вот он ходит и дудит, как говорит о нем Охранник. И конечно, сам главный герой – дублер Ведунова. Отсчет времени идет от настоящего к прошедшему. Что-то вспоминается, как сломанные кнопки на мобильнике, что-то, как последний перед расставанием вечер, проживается заново. Что-то оказывается вечным – как полет на дельтаплан в тысяче километрах от Москвы или возникающая из небытия музыка.
А для того, чтобы реализовать своё режиссерское видение этой истории С. Николаев пригласил профессиональную балерину Анну Нахапетову
, известную по фильмам «Воскресный папа», «Новогодний романс», «Тайна Лебединого озера», «Одна война», профессионального музыканта Дмитрия Лозинина
, артиста оркестра театра, и замечательного молодого актера Павла Мисаилова
.
Этот актерский квартет оказался уникальным – помимо сложной драматической линии, они танцуют классику, играют на музыкальных инструментах, а дублер Ведунова – Стас Николаев еще и летает.
Сценография – Акинф Белов
Композитор – Виктор Бакин
Режиссер по пластике – Андрей Щукин
Хореограф – Олег Николаев
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