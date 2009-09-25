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Московский академический театр сатиры представляет первую премьеру нового сезона «Люпофь»

25 сентября
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25 сентября 2009
Стас Николаев по своей основной профессии – актер. Он много занят в репертуаре театра, среди сыгранных им ролей - Людовик в «Мольере» по «Кабале святош» М.А. Булгакова, заглавная роль в «Левше» по Лескову и Замятину, Фабрис в «Орнифле» Ж. Ануя, Бакин в «Талантах и поклонниках», Фабрицио в «Хозяйке гостиницы» Карло Гольдони.
В этом внушительном списке нет ни одного современного названия.
Для того, чтобы заполнить пробел Стас Николаев написал пьесу, и сам поставил ее на сцене «Чердак Сатиры». Эта работа получила одобрение маститых коллег, которых заворожил и театральный язык режиссера, и необычные сюжетные повороты, и по-новому раскрытая вечная тема любви.
Банальная история расставания в спектакле зазвучала по-новому. Здесь четыре персонажа – главная героиня Вера, несостоявшаяся балерина, во времени настоящем художник- гример, актер Ведунов, персонаж почти без слов, но для того, чтобы быть правдивым, он должен научиться играть на музыкальном инструменте. Вот он ходит и дудит, как говорит о нем Охранник. И конечно, сам главный герой – дублер Ведунова. Отсчет времени идет от настоящего к прошедшему. Что-то вспоминается, как сломанные кнопки на мобильнике, что-то, как последний перед расставанием вечер, проживается заново. Что-то оказывается вечным – как полет на дельтаплан в тысяче километрах от Москвы или возникающая из небытия музыка.
А для того, чтобы реализовать своё режиссерское видение этой истории С. Николаев пригласил профессиональную балерину Анну Нахапетову, известную по фильмам «Воскресный папа», «Новогодний романс», «Тайна Лебединого озера», «Одна война», профессионального музыканта Дмитрия Лозинина, артиста оркестра театра, и замечательного молодого актера Павла Мисаилова.
Этот актерский квартет оказался уникальным – помимо сложной драматической линии, они танцуют классику, играют на музыкальных инструментах, а дублер Ведунова – Стас Николаев еще и летает.

Сценография – Акинф Белов
Композитор – Виктор Бакин
Режиссер по пластике – Андрей Щукин
Хореограф – Олег Николаев
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