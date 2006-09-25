Красно-белый перфоманс

анонс

В Международный день театра состоялась презентация книги «Зубастая няня».

19 января 2015

Премьера в Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского - «Женщина из Берлина»

В Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского 3 июня 2011 года прошла премьера спектакля «Женщина из Берлина».