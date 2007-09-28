Завершился фестиваль «Новая драма»

Завершился Шестой фестиваль современной пьесы «Новая драма»
. В 2007 году он проходил как драматургический конкурс. Жюри, в которое вошли писатель Дмитрий Быков, кинорежиссер Алексей Балабанов, актриса Ингеборга Дапкунайте, выбрало три лучших пьесы из десяти, попавших в шорт-лист.
Гран-при получил Иван Вырыпаев. По мнению жюри, его пьеса «Июль» лучшее, что случилось в новой драме за прошедший год. Вторую по значимости премию получила пьеса Юрия Клавдиева «Медленный меч». Ее только собираются ставить в небольшом театре в лондонском Сохо. Юрий Клавдиев: «За режиссерскими метафорами текст может и потеряться, а читка лучший способ проверить хорош ли текст».
Если драматургу достаточно прочесть пьесу, то театральному критику необходим спектакль. Не все члены жюри согласны с тем направлением, в котором развивается фестиваль. Григорий Заславский: «Мне кажется, что "Новая драма" должна оставаться фестивалем спектаклей по новым пьесам, ради чего фестиваль и родился».
Еще одним лауреатом стал Сергей Медведев из Ростова-на-Дону – автор пьесы «Парикмахерша». Он получает премию впервые. «Новая драма» напоминает ему рок-н-ролл 80-х годов, и пьесы он ценит смешные и энергичные. Сергей Медведев говорит о героине своей пьесы: «Впервые в российской драме выведена женщина, которая должна быть жертвой, но она ей не становится».
Специальный приз фестиваля Новая драма вручен Сергею Ефимову за создание сайта (электронная библиотека современной драматургии "У Паровоза"
).
Церемония закрытия фестиваля прошла в театре «Практика», где отдают предпочтение произведениям современных авторов. «Практика» уже приобрела для постановки в будущем сезоне две пьесы из шорт–листа нынешнего конкурса «Новая драма».
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