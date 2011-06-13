Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Открылся новый городской театр

29 сентября
Все года

Театральная хроника >>
29 сентября 1912
29 сентября (12 октября) 1912 года открылся новый городской театр, ныне Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Театр открылся оперой Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя».
За дирижерским пультом стоял тогда итальянец Сильвио Барбини — первый главный дирижер театра, Сусанина пел В. Гаенко.
"Самая первая афиша гласит: «Новый городской театр. Сезон 1912—1913. Опера Екатеринбургской городской театральной дирекции. Состав труппы. Женский персонал: г-жи Боброва, Павлова, Ростовская» и так далее. Справа — мужской персонал. Опять имена с указанием голосов — тенора, баритоны, басы. «Капельмейстеры г-да Сильвио Барбини, Эммануил Меттер»... В этой афише подробная информация о предполагаемом репертуаре и далее: «Торжественное открытие театра и сезона последует в субботу 29 сентября 1912 г. На первый спектакль-открытие цены удвоены»" (Журнал «Культура Урала» № 2, сентябрь 2012 года)
Первый театральный сезон продлился 5 месяцев. За это время поставлено 37 опер и дано 143 спектакля.
Через год, 18 октября 1913 года, Барбини умер от остановки сердца и был похоронен на екатеринбургском кладбище.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
театры
Екатеринбургский театр оперы и балета

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах
Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах
С 1-го июля по 5 августа - гастроли Театра-студии "Современник" в городе Саратове, на сценах ТЮЗа им. Ленинского комсомола и Дворца культуры профсоюзов. Спектакли: "Два цвета", "Белоснежка и семь гномов", "Третье желание", "Старшая сестра", "Голый король", "В день свадьбы" и др.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Коваль
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Коваль.
Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Ирина Савина
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Грир Гарсон
Люк Госс
Милен Демонжо
Йен Макшейн
Тревор Ховард
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Премьеры ТВ

Забытое преступление
28 сентября
ТВЦ
Вопреки судьбе
29 сентября
Россия 1
Женщина в зеркале
29 сентября
ТВЦ
Любовь-морковь по-французски
29 сентября
Первый канал
Училка
29 сентября
Россия 1
Элвис Пресли. Искатель
30 сентября
Первый канал
Морозова-2
1 октября
Россия 1
Московская борзая-2
1 октября
Россия 1
Операция "Сатана"
1 октября
Первый канал
Вторая жизнь Уве
5 октября
Первый канал

ревью