Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новое здание, сезон премьер etc..

29 сентября
Все года

Театральная хроника >>
29 сентября 2006
Сезон 2006-2007 года в Театре Et Cetera открылся 29 сентября спектаклем "Король Убю". В 2005 году театр переехал в новое здание, процесс адаптации шел довольно долго, поэтому была выпущена лишь одна премьера — "Газета «Русский инвалидъ»" Михаила Угарова. В этом же сезоне калягинцы порадовали зрителей сразу тремя новыми спектаклями. В начале октября режиссер Владимир Панков выпустил спектакль по рассказу Михаила Булгакова "Морфий", поставленный в авторском жанре саундрамы.
Весь спектакль идет как один большой наркотический бред, в котором слились стиль агитки 20-х годов и опера Верди "Аида". При чем здесь "Аида"? Потому, что прежняя возлюбленная доктора (Алексей Черных) — оперная певица, которая продолжает являться ему. Партию Амнерис поет приглашенная в постановку солистка оперной школы Галины Вишневской Оксана Корниевская.
А в декабре театр показал сразу две премьеры - спектакль "Подавлять и возбуждать" по пьесе Максима Курочкина, режиссер Александр Калягин и спектакль по ранней пьесе Бертольта Брехта "Барабаны в ночи", которую поставил выпускник мастерской Сергея Женовача Уланбек Баялиев.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Владимир Панков
театры
«Et cetera»

фотографии >>
Владимир Панков и Александр Калягин
Сцена из спектакля "Морфий"
Сцена из спектакля "Морфий"
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Первый контракт Елены Гоголевой
Первый контракт Елены Гоголевой
Из воспоминаний Елены Николаевны Гоголевой: "Итак, 1 августа 1918 года я подписала свой первый контракт в Малый театр. Не все сохраняет память. И тем не менее я помню сбор труппы сезона 1918/19 года.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Коваль
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Коваль.
Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Ирина Савина
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Грир Гарсон
Люк Госс
Милен Демонжо
Йен Макшейн
Тревор Ховард
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Премьеры ТВ

Забытое преступление
28 сентября
ТВЦ
Вопреки судьбе
29 сентября
Россия 1
Женщина в зеркале
29 сентября
ТВЦ
Любовь-морковь по-французски
29 сентября
Первый канал
Училка
29 сентября
Россия 1
Элвис Пресли. Искатель
30 сентября
Первый канал
Морозова-2
1 октября
Россия 1
Московская борзая-2
1 октября
Россия 1
Операция "Сатана"
1 октября
Первый канал
Вторая жизнь Уве
5 октября
Первый канал

ревью