"Бедный Уильямс": премьера Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина

анонс

25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.

На изготовление памятника нашему великому артисту, актёру и клоуну были направлены все доходы от новой авторской программы "БЕРЕГИТЕ КЛОУНОВ" известного композитора Юрия ЭРИКОНА, который выступил инициатором,организатором и продюсером потрясающего музыкального действа на арене цирка Ю.Никулина...

26 сентября 2006

Король еврейской сцены - гениальный Лир Шекспира

Первый раз в Государственном Еврейском театре (ГОСЕТ) "Короля Лира" сыграли 10 февраля 1935 года. Режиссер С. Радлов видел в Лире реакционера и консерватора, пытавшегося противостоять ходу истории: «Дело идет к объединению Англии, а он режет свое королевство на куски, за что и наказан Шекспиром, стоящим на страже исторического прогресса».