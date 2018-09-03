"Не разбивать театр на княжества" Женовач открыл 121 сезон в МХТ

"Сезон будет непростой
" - с этих слов начал свое выступление назначенный прошлой весной худруком Сергей Женовач
. В планах нового руководителя - формирование труппы театра и обновление репертуарной политики. В афише МХТ
63 спектакля, многие из которых играют не чаще чем раз в два месяца. «Впечатления от них разные – некоторые спектакли «шатает», они теряют режиссерскую культуру
», – рассказал режиссер, - «с чем-то придется проститься, по тому, как они будут идти, примем решение в конце сезона
».
Кадровые перестановки были известны ранее, сейчас подтверждены де-юро: главным художником стал Александр Боровский
, главным художником по свету – Дамир Исмагилов
, первым заместителем худрука - Марина Андрейкина
.
Премьер в сезоне ожидается несколько. В октябре на Основной сцене режиссер Дмитрий Крымов
представит спектакль "Сережа
" по мотивам романа Льва Толстого
"Анна Каренина
" и романа Василия Гроссмана
"Жизнь и судьба
", а также на основе специально написанного текста Льва Рубинштейна
. В спектакле сыграют Анатолий Белый
, Мария Смольникова
, Виктор Хориняк
.
В ноябре на Малой сцене состоится премьера спектакля «Офелия боится воды
» по пьесе Юлии Тупикиной
режиссера Марины Брусникиной
. В спектакле примут участие Наталья Тенякова
, Дарья Юрская
, Наталья Рогожкина
, Игорь Золотовицкий
, Олег Тополянский
. В декабре театр выпустит пластический спектакль Аллы Сигаловой
«ХХ век. Бал
», в котором задействован почти весь молодежный состав театра.
Во второй части сезона Художественный руководитель театра Сергей Женовач
на Основной сцене выпустит спектакль «Бег
» М.А. Булгакова
, и режиссер Екатерина Половцева
- «Венецианский купец
» У. Шекспира
. На Малой сцене будет выпущен спектакль «Белые ночи
» по Ф.М. Достоевскому
режиссера Айдара Заббарова
. Также ведутся переговоры с Виктором Крамером
о выпуске спектакля по Леониду Андрееву
«Иуда Искариот» с Константином Хабенским
в главной роли.
В состав труппы приняты артисты, уже играющие в спектаклях театра - Кирилл Трубецкой
и Светлана Устинова
, а также выпускники Школы-Студии МХАТ, которые вошли в стажерскую группу: Елизавета Ермакова, Валерий Зазулин, Никита Карпинский, Антон Лобан, Дмитрий Сумин, Даниил Феофанов, Софья Эрнст.
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