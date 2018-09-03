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"Не разбивать театр на княжества" Женовач открыл 121 сезон в МХТ

3 сентября
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3 сентября 2018
"Сезон будет непростой" - с этих слов начал свое выступление назначенный прошлой весной худруком Сергей Женовач. В планах нового руководителя - формирование труппы театра и обновление репертуарной политики. В афише МХТ 63 спектакля, многие из которых играют не чаще чем раз в два месяца. «Впечатления от них разные – некоторые спектакли «шатает», они теряют режиссерскую культуру», – рассказал режиссер, - «с чем-то придется проститься, по тому, как они будут идти, примем решение в конце сезона».

Сергей Женовач

Кадровые перестановки были известны ранее, сейчас подтверждены де-юро: главным художником стал Александр Боровский, главным художником по свету – Дамир Исмагилов, первым заместителем худрука - Марина Андрейкина.

Премьер в сезоне ожидается несколько. В октябре на Основной сцене режиссер Дмитрий Крымов представит спектакль "Сережа" по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина" и романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", а также на основе специально написанного текста Льва Рубинштейна. В спектакле сыграют Анатолий Белый, Мария Смольникова, Виктор Хориняк.

В ноябре на Малой сцене состоится премьера спектакля «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной режиссера Марины Брусникиной. В спектакле примут участие Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Наталья Рогожкина, Игорь Золотовицкий, Олег Тополянский. В декабре театр выпустит пластический спектакль Аллы Сигаловой «ХХ век. Бал», в котором задействован почти весь молодежный состав театра.

Во второй части сезона Художественный руководитель театра Сергей Женовач на Основной сцене выпустит спектакль «Бег» М.А. Булгакова, и режиссер Екатерина Половцева - «Венецианский купец» У. Шекспира. На Малой сцене будет выпущен спектакль «Белые ночи» по Ф.М. Достоевскому режиссера Айдара Заббарова. Также ведутся переговоры с Виктором Крамером о выпуске спектакля по Леониду Андрееву «Иуда Искариот» с Константином Хабенским в главной роли.

В состав труппы приняты артисты, уже играющие в спектаклях театра - Кирилл Трубецкой и Светлана Устинова, а также выпускники Школы-Студии МХАТ, которые вошли в стажерскую группу: Елизавета Ермакова, Валерий Зазулин, Никита Карпинский, Антон Лобан, Дмитрий Сумин, Даниил Феофанов, Софья Эрнст.

Евгения Нагапетян
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персоны
Сергей ЖеновачДмитрий КрымовМария СмольниковаКирилл ТрубецкойСветлана УстиноваКонстантин ХабенскийВиктор Хориняк
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МХТ им. А.Чехова

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