"Не разбивать театр на княжества" Женовач открыл 121 сезон в МХТ

анонс

Новый спектакль учит радоваться жизни, потому что в ней кроме денег, есть еще и дружба, есть еще и любовь.

6 августа 2006

Первый контракт Елены Гоголевой

Из воспоминаний Елены Николаевны Гоголевой: "Итак, 1 августа 1918 года я подписала свой первый контракт в Малый театр. Не все сохраняет память. И тем не менее я помню сбор труппы сезона 1918/19 года.