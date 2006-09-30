Все флаги будут в гости к нам...

С 30 сентября по 11 октября в Петербурге проходит VI Международный театральный фестиваль "Балтийский дом". Основной темой фестиваля объявлен "Польский акцент" - в афишу включены спектакли ведущих польских театров, но, кроме польских, с гастролями приехали и другие европейские театры. Hапример, национальный театр Варшавы привезет спектакль "Космос" (реж. Ёжи Яроцкий). А известный режиссер и переводчик Антоний Либера представил вниманию российской публики постановку театра Повшехны "Запасевич играет Беккета". В этом неоднозначном спектакле популярный польский артист Збигнев Запасевич играет трех главных героев в пьесах Семюэля Беккета "Катастрофа", "Огайо Импромпту" и "Последняя лента Крепа".

Литва привезет новую версию поэмы Гете "Фауст" в исполнении артистов Вильнюсского театра "Мено Фортас" (реж. Эймунтас Hякрошюс) . Малый театр литовской столицы показал спектакль "Три сестры" в постановке Римаса Туминаса.

Театр Антверпена "Toneelhuis" удивил зрителей своеобразным прочтением пьесы А. Чехова "Дядя Ваня" режиссера Люка Персиваля, а "Hовый Рижский театр" познакомил петербуржцев с постановкой режиссера Алвиса Херманиса "Долгая жизнь". Эстонский театр "Угала" показал классическую драму Аугуста Кицберга "Оборотень" в интерпретации Олега Титова. Московский Театр Hаций привез в Петербург новую постановку Андрея Жолдака "Федра. Золотой колос", а режиссер Кирилл Серебреников представил спектакль "Лес", с успехом идущий на сцене МХТ имени А.Чехова. Хозяева фестиваля, петербургские театры, продемонстрировали спектакль Темура Чхеидзе "Мария Стюарт"( БДТ им. Товстоногова) и экспериментальную постановку Андрея Могучего "Hе Гамлет"(театр "Приют комедианта").