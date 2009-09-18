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У Корша каждую неделю была премьера...

30 сентября
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30 сентября 1932
В 1882 году была ликвидирована монополия императорских театров в обеих столицах. Актеры московского Пушкинского театра Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак решили организовать частный театр на товарищеских основах и привлекли к своему начинанию известного театрального деятеля и антрепренера Федора Корша. Он стал главным распорядителем театра.
30 августа 1882 года в Газетном переулке спектаклем "Ревизор" открылся Русский драматический театр, более известный как "театр Корша". Одним из самых его больших достижений был высокий уровень мастерства актеров. В разные годы на его сцене играли выдающиеся артисты Павел Орленев, Модест Писарев, Владимир Давыдов, Иван Москвин, Василий Топорков, Анатолий Кторов и другие. Рекламируя свой театр, Федор Адамович делал акцент на том, что "у Корша" каждую неделю премьера". В 1885 году для театра построили новое здание в Богословском переулке. Это был первый театр с электрическим освещением.

Театр Корша просуществовал 50 лет и один месяц - 30 сентября 1932 года вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о ликвидации театра.
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Анатолий КторовИван МосквинВасилий Топорков
театры
Театръ Корша

обсуждение >>
№ 1
Елена Харитонова (Новосибирск)   18.09.2009 - 21:03
"Одним из самых его больших достижений был высокий уровень мастерства актеров". - Отличная характеристика театра. Вот бы всем театрам с таким лозунгом жить, пусть, хотя бы и по 50 лет. Хочу тоже... читать далее>>
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