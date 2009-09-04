Сбор труппы старейшего театра России

Государственный академический Малый театр России
4 сентября собирает труппу в преддверии нового, 254-го театрального сезона. Следуя традициям, художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин
встретился с творческим коллективом.
Сбор труппы – одно из самых знаменательных событий в жизни театра. По традиции на этом мероприятии собрался весь творческий коллектив Малого театра
, состоящий из более 120 актеров и 700 сотрудников. Новый сезон обещает быть насыщенным: уже 16 сентября в гостях у Малого
– Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова
. А с 17 по 28 сентября состоятся гастроли в Казани, где на сцене Татарского государственного академического театра имени Г.Камала Малый
представит свой классический репертуар.
На сборе труппы по инициативе Фонда Малого театра
во второй раз вручили специальную премию для самых старейших актеров и сотрудников, которые посвятили десятки лет служению театру. Сумма премиального фонда равна номеру сезона и составила 254 тысячи рублей.
254-й театральный сезон в Москве начнется 7 октября. Малый театр
откроет свои двери для зрителей спектаклями «Горе от ума»
на основной сцене и «Тайны Мадридского двора»
на сцене филиала. А уже в ноябре Малый
представит новую постановку – «Мольер»
по пьесе М.А.Булгакова «Кабала святош». В главных ролях – народные артисты Юрий Соломин
, Борис Клюев
, Александр Клюквин
и Александр Ермаков
.
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