«Шинель» популярна в жаркой Бразилии

анонс

18 мая в Санкт-Петербургском Театре Эстрады им. А. Райкина состоится вечер «Это только портрет любви…», посвященный 85-летнему юбилею Булата Окуджавы.

10 декабря 2006

Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"!

Было душное лето 1981 года. В московском театре им. Ленинского комсомола специальная комиссия должна была принимать новый спектакль "Юнона и Авось". Жанр постановки был необычен для начала 80-х годов - рок-опера.